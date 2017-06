Visionen für die Region Torgau im Jahr 2050

„Alles was Torgau stärkt ist positiv für die gesamte Region!“ – Mit dieser klaren Aussage setzte Prof. Dr. habil. Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle in Leipzig, beim Wirtschaftsforum der Torgauer Zeitung am Dienstagabend im Haus der Presse ein Achtungszeichen.

Schließlich stand die Veranstaltung ja in Verbindung mit dem Erscheinen des aktuellen Wirtschaftsmagazins #Zukunft- hier! der Torgauer Zeitung. Die anwesenden Vertreter vieler im Magazin präsentierten Unternehmen fanden sich damit in ihrem Engagegent für die Region bestätigt.

Im Gespräch mit TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber, zu dem unter anderem auch die Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen Andrea Staude, Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth sowie die Bürgermeisterinnen von Belgern -Schildau und Dommitzsch, Eike Petzold und Heike Karau, gekommen waren, machte der Regionalplaner deutlich, dass Zukunft nur bedingt planbar ist. „Solche Planungen gehen schon gar nicht vom stillen Kämmerlein aus.

Wir sind bei den Menschen, in den Firmen, müssen dort nach Lösungen suchen und diese finden“, machte Prof. Berkner deutlich. Einen Schwerpunkt bildet dabei die demografische Entwicklung. Aus Berkners Sicht könnte Leipzig bis zum Jahr 2030 auf eine Einwohnerzahl um die 800 000 kommen. Torgau werde das Niveau von etwa 20 000 Einwohnern halten. Dörfer werden weiter schrumpfen. Problematisch sieht er die Überlebenschancen von kleinen Siedlungen um die 20 Einwohner.

Als wichtigen Faktor für einen Wohnstandort machte Prof. Berkner das persönliche Wohlempfinden und vertretbare Wege fest. Dabei sei von den Menschen steigende Flexibilität gefragt. Schnelles Internet auch in den ländlichen Regionen sei ein ganz wichtiger Bereich der Schlüsselinfrastruktur. Homeoffice gewinnt immer mehr an Bedeutung, ebenso der Handel im Internet.

Auf die Frage nach möglichen Neuansiedlungen von Unternehmen in der Region Torgau kam von ihm ein deutliches „Ja“. Entsprechende Flächen vorzuhalten und schnell zum entsprechenden Baurecht zu kommen, sind aus der Sicht des Regionalplaners ganz entscheidende Faktoren für einen Ansiedlungserfolg. Einfach unumgänglich war die Frage von TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber nach der B 87n. „Ist sie schon gestorben?“, wurde er konkret.

„Debatten um die Trassenführung und Klagen haben bereits zu einem Zeitverlust von 10 bis 20 Jahren geführt. Doch es gibt keine Idealtrasse“, merkte er an. Ob der China-Experte, die dortigen Verhältnisse auch beim Straßenbau wünsche, führte zu Berkners Entgegnung: „In Europa haben wir eine Überbetonung der individuellen Rechte.“ Und das belegte er mit nachvollziehbaren Beispielen. Die Quintessenz: die B 87n ist noch nicht entgültig begraben.

Dann die Aufforderung, doch mal eine Blick ins Jahr 2050 zu werfen. „Wir überblicken gerade mal zehn Jahre“, entgegnete Prof. Berkner. In der Region müsse verhindert werden, dass rund um Leipzig und den Flughafen Verhältnisse wie in Frankfurt/Main entstehen. Die sehr niedrige Arbeitslosigkeit wird noch weiter sinken. Damit verschärft sich der Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Kommunen und Unternehmen, die hier die beste Daseinsvorsorge für die Menschen betreiben, hätten aus Sicht Berkners die besseren Chancen.

Er machte gleichzeitig deutlich, dass sogenannte Defactosubventionen durch die Politik zur Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen unvermeidlich seien. Es gehe dabei um ein attraktives Wohnen, die Höhe des Verdienstes und die Minimierung von Zeitverlusten. Freizeit spielt für die jüngere Generation der berufstätigen nämlich ein zunehmend wichtigere Rolle.