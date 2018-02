Viva la Mexiko

Seit wenigen Stunden ist Marco Kroß vom Schießsportclub Neiden 1997 auf dem Weg nach Guadalajara, der zweitgrößten Stadt Mexikos zum Weltcup in der Flinten-Disziplinen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der 25-jährige Bundeskader (B-Kader) von seiner Nominierung erfahren hat. Wie der Gesundheits- und Krankenpfleger einen Vollzeitjob und das intensive Training eines Leistungssportlers unter einen Hut bringt und was er zu seinem Start beim Weltcup sagt, dies sagte der Torgauer in einem Interview:

TZ: In der Vergangenheit hörte man oft von Teamkollege Paul Pigorsch, jetzt stehst du mal im Mittelpunkt. Wie fühlt sich das an?

M. Kroß: Ich persönlich mag den Rummel um meine Person gar nicht. Ich habe es auch keinem weiter erzählt, dass ich seit Januar 2018 wieder in der Nationalmannschaft bin, außer denjenigen, die es wissen wollten und die mich persönlich darauf angesprochen haben. Wenn natürlich jemand eine Frage bezüglich dieses Themas an mich hat, bekommt derjenige auch eine Antwort, aber im Mittelpunkt stehe ich ungern. Und mit meinem Teamkollegen Paul komm ich super aus. Wir trainieren zusammen, lachen in der Pause und es gibt dem Training die gewisse Würze, wenn zwei Sportler mit ähnlichem Leistungsniveau zusammen trainieren können.

Holst du dir Tipps von Topsportlern in deiner Disziplin? Wer ist dein Vorbild?

Sich mit erfahreneren Sportlern auszutauschen und ins Gespräch zu kommen, kann immer hilfreich sein, solange man dann diese Tipps in seinen eigenen Rhythmus aufnimmt und nicht versucht einen anderen zu übernehmen oder zu kopieren. Sobald man versucht alles anders zu machen, geht es laut meiner Erfahrung schief. Man sollte sich als Sportler auf seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Können verlassen und selbstbewusst auftreten. Ein richtiges Vorbild habe ich zurzeit nicht. In meiner Anfangszeit beim Schießen war mein Vorbild Michael Schumacher. Ja, er war kein Sportschütze, aber er hat für mich alles vereint was einen Sportler ausmacht – Willensstärke, Entschlossenheit, Kampfgeist, Fairplay. Natürlich schaut man zu den großen Namen unserer Szene auch auf, wie beispielsweise Karsten Bindrich oder Andy Löw, aber ich würde diese beiden nicht als Vorbilder sehen sondern eher als Motivation.

Bei welchen internationalen Wettbewerben konntest du bereits Erfahrungen sammeln?

Als Junior nahm ich zweimal am Internationalen Wettkampf der Junioren in Suhl teil und bestritt ein Trainingslager mit Wettkampf in Lonato del Garda in Italien. Seitdem ich in der Herren-Klasse schieße, kamen noch drei Starts beim internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder und ein Start beim Internationalen Shootgun-Cup in Suhl hinzu.

Nun wurde recht kurzfristig entschieden, dass Du in Mexiko teilnimmst. Seit wann weißt du davon?

Von der Teilnahme in Mexiko weiß ich bereits seit Anfang November und konnte mich somit schon sowohl physisch, als auch psychisch auf diesen Wettkampf vorbereiten.

Wie war das Gefühl und deine Reaktion, als Du von Deiner Nominierung erfahren hast?

Wenn ich ehrlich bin, war meine Reaktion eher kühl. Meine ersten Gedanken waren: Cool, du fliegst zum Weltcup! Naja gut, dann machen wir das mal mit. Und das mit einem eher nüchternem Gesichtsausdruck. Mit der Zeit jetzt kam natürlich die Vorfreude auf und meine Teilnahme verbreitete sich auch schnell im Verein, im Privaten und auf Arbeit. Von überall kamen Glückwünsche. Und sehr, sehr viele drücken mir die Daumen.

Wie viele deutsche Starter seid ihr?

Wir sind zu Viert in der Disziplin Flinte Trap. Zwei Frauen und zwei Männer, die jeweils im Einzel starten und dann noch einen Mixed-Team Wettbewerb schießen. Das Mixed-Team besteht jeweils aus einem weiblichen und einem männlichen Sportler. Beide schießen noch einmal einen separaten Wettkampf, welcher extra gewertet wird, wobei beide Ergebnisse zusammen gezogen werden.

Die Vorbereitungszeit für deine Teilnahme ist relativ kurz, oder nicht?

Die kurze Zeit ist eher nicht das Problem, sondern das Wetter hier bei uns in dieser Jahreszeit. Ich meine, es ist Winter. Es ist nun einmal kalt und da wir eine Outdoor-Sportart sind, ist uns schon bewusst, dass uns das Wetter immer einmal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ich habe trotzdem versucht das Bestmögliche zur Vorbereitung zu tun. Habe intensiv in Neiden auf meinem Heimstand trainiert und etwas am Olympiastützpunkt in Frankfurt/Oder. Ich lass mich einfach überraschen, was es am Ende alles gebracht hat.

Wie hast du dich vorbereitet, zumal hier ja nun gerade Winter ist, in Mexiko hingegen sind es so um die 25 Grad?

Wie bereits erwähnt, habe ich jede Möglichkeit genutzt – selbst bei Minusgraden habe ich trainiert. Ich habe halt eine kurze, also zehn bis fünfzehn Wurfscheiben, statt einer normalen Runde mit 25 Scheiben geschossen. Dazu war ich regelmäßig schwimmen, insofern es mir meine Arbeitszeit erlaubt hat. Die Wärme in Mexiko kommt mir sehr entgegen. Ich fühl mich da einfach wohler, wenn es um mich herum schön warm ist. Das ist allerdings nur auf dem Schießstand so, ansonsten muss es nicht so brütend warm sein.

Welche Erwartungen hast Du an Dich selbst?

Mein Ziel ist es, dass ich nicht Letzter werde und kein allzu schlechtes Ergebnis erzielen. Blamieren kann ich mich ja nicht. Es ist mein erster internationaler Einsatz und ich kann locker auftreten, ohne jeglichen Druck und ohne Erwartungen. Ich sage mal so, es ist mein erster großer internationaler Einsatz für die Nationalmannschaft, ich erwarte nicht zu viel von mir selbst. Ich will einfach die bisherige Leistung bestätigen und hinlegen. Und im Moment mache ich mir mehr Gedanken, ob mein Gepäck auch dort ankommt, als über das Schießen an sich.

Wann geht es los? Wann sollten alle Daumen gedrückt sein?

Mein Flug startet am Mittwoch (Anm. d. Red.: 28. Februar) um 6 Uhr in Leipzig und ich bin dann nach Zwischenstopp in Frankfurt am Main und Houston in Texas um 23.54 Uhr in Mexiko, natürlich mit Zeitverschiebung. Die Daumen können am 3. und 4. März gedrückt werden.