Vizeweltmeister geht bald in die Wettkampfpause

Kraftsport. Relativ früh am letzten Wettkampftag, gegen 9.30 Uhr, starteten die Teilnehmer mit der Teildisziplin Kniebeugen. Nach den zuletzt ganz guten Leistung von 235 kg, bei der vergangenen Europameisterschaft, griff Torsten Kammer diesmal gleich mit 230 kg in das aktuelle Geschehen ein. Doch dieser erste Versuch ging erst einmal kräftig daneben. Er wurde ungültig gegeben. Betreuer und Athlet legten sich darauf fest, den Versuch zu wiederholen. Im zweiten Versuch konnte der Mehderitzscher die Last mit Leichtigkeit bewältigen und die erste Nervosität legte sich damit schlagartig. Im Team war man sich nun auch sicher, die angestrebte Bestleistung im Kniebeugen an diesem Wettkampftag auch umsetzen zu können. Somit wurde eine Steigerung um 22,5 kg auf 252,5 kg Hantelgewicht verlangt. In einem technisch sehr sauberen Versuch konnte Kammer auch diese Last beherrschen und somit gingen 252,5 kg als gültig ins Wettkampfprotokoll ein, die auch gleichzeitig eine neue persönliche Bestleistung bedeuteten.



Nun ging Kammer mit ordentlich Selbstvertrauen in das folgende Bankdrücken. Doch auch hier ging der erste Versuch mit 157,5 kg aufgrund eines technischen Fehlers verloren. Da dies keine Frage der Kraft war, steigerte der Mehderitzscher auf 165 kg im zweiten Durchgang. Nun hieß es natürlich konzentriert arbeiten und die technischen Probleme überwinden. Und dies gelang ihm auch hervorragend. Mit einem mustergültigen Versuch brachte er sich ins Wettkampfgeschehen zurück. Nach diesem Versuch peilte der SSV-Athlet nun die nächste Bestleistung des Tages an und verlangte in Übereinstimmung mit den Betreuern, von den Scheibensteckern 172,5 kg für seinen dritten Versuch. Aber diese Last war wohl an dem doch noch sehr jungen Sonntagvormittag ein wenig zu schwer und muss nun auf einen anderen Wettkampf vertagt werden.



Im Bankdrücken nur einen gültigen Versuch, dies gab es schon lange nicht mehr, deshalb wollte es der Mehderitzscher im abschließenden Kreuzheben besser machen. Mit solide gewählten 205 kg für den ersten Versuch ging er ins Rennen. Nach einer sehr guten Hebung steigerten die Betreuer auf 215 kg. Ebenfalls eine Last, die Kammer mit Leichtigkeit zur Strecke bringen konnte. Nun ging es an den dritten Versuch, für den mittlerweile 225 kg angefordert worden waren. Mit der angemeldeten Last könnte der SSV-Athlet nun doch noch die zweite persönliche Bestleistung in diesem Wettkampf knacken. In Summe aller drei Disziplinen würde dies zudem eine neue Totalbestleistung von 642,5 kg bedeuten. Und so setzte er auch noch einmal alles daran und brachte auch diesen Versuch gültig zur Hochstrecke. Neben dieser neuen Totalbestleistung konnte sich der Mehderitzscher nun auch über den Vize-Weltmeistertitel in der 100 kg Klasse der 45–49-Jährigen freuen.



Ebenfalls sehr erfolgreich waren die anderen sächsischen Starter. So beispielsweise Freund und Trainingskamerad Marcel Mette aus Eilenburg. Er konnte sich in der 60- kg-Klasse den WM-Titel mit Weltrekord im Kniebeugen und Kreuzheben – 232,5 kg/ 210,5 kg sichern.



Selbstverständlich gab es für Familie Kammer in diesem Jahr auch ein Wiedersehen mit Freund Mark Calvert aus Chicago/Illinois. Leider musste seine Frau Lori die Reise nach Europa kurz vorher aus familiären Gründen absagen. Schon einige Tage vor dem Wettkampf, aber auch danach, wurde die Goldene Stadt nun gemeinsam unter die Lupe genommen. Der Fremdenführer dabei, man staunt, war jedoch der Amerikaner. Dieser verbrachten nämlich vor 20 Jahren, als Lehrer für Englisch, zwei Jahre seines Lebens in Prag und konnten somit den Kammers die Vielseitigkeit Prags bestens näher bringen. Auch Mark konnte sich in seiner Altersklasse der 50–54-Jährigen den Titel sichern.



Bis zum Jahresende folgen nun noch zwei kleinere Wettkämpfe für den Mehderitzscher, bei denen aber der Spaß im Vordergrund steht.