Volksbank macht Filiale zum Jahresende dicht

„Überall in Deutschland schließen Filialen der Volksbank“, konstatierte Schuster. „Wir sind da bei weitem keine Ausnahme. Das hängt auch zusammen mit der aktuellen Niedrigzinsphase.“ Schon seit geraumer Zeit sind die Schalter der Mockrehnaer Filiale nicht mehr personell besetzt, nur die Automaten tun noch ihren Dienst – aber auch das nur noch bis zum Jahresende. „Dann läuft der Mietvertrag für das Gebäude aus“, so Schuster und das Kapitel Volksbank ist in Mockrehna geschlossen.

Die Schließung sei „zwingend notwendig“, machte Schuster klar. „Mockrehna ist nicht nur die kleinste Zweigstelle, sondern auch die am weitesten entfernte vom Hauptsitz.“ Im Sinne der Kosteneinsparung sei es deshalb der naheliegendste Zug gewesen. „Der Beschluss erfolgte einstimmig durch Vorstand und Aufsichtsrat.“ Bürgermeister Peter Klepel habe Schuster persönlich sofort nach der Entscheidung informiert. Noch nichts davon wisse hingegen die Kundschaft – die habe die Volksbank Delitzsch noch nicht über das nahende Ende informiert. Dies solle aber bis Ende September beziehungsweise Anfang Oktober geschehen.

Nächster Anlaufpunkt für die Mockrehnaer ist nun Eilenburg-Ost. Für Wildenhains Ortsvorsteher Robert Schübel, der im Gemeinderat am Dienstagabend überhaupt erst auf die nicht mehr besetzte Filiale aufmerksam gemacht hatte, bringt das in erster Linie Probleme für das gesellschaftliche Leben in Mockrehna und Umgebung mit. „Die meisten Vereine haben ihre Konten bei der Volksbank. Wenn die jetzt für jeden Kontoauszug bis nach Eilenburg müssen, ist das nicht gerade optimal.“