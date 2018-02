Volkshochschule sucht neue Bufdis

Nordsachsen. Die Volkshochschule Nordsachsen sucht für ihre Geschäftsstellen in Delitzsch, Eilenburg, Oschatz und Torgau sowie für das Schullandheim Reibitz Bundesfreiwilligendienstler.

Ab dem 1. März bzw dem 1. Mai können diese ihren Dienst antreten, Bewerbungen sollten jedoch jetzt schon so bald wie möglich eingereicht werden. Die Bewerber sollten zum Dienstantritt das 25. Lebensjahr erreicht haben sowie über eine abgeschlossene Schulausbildung verfügen. Darüber hinaus werden für das Schullandheim Reibitz ebenfalls Interessenten als Bundesfreiwillige für einen einjährigen Einsatz gesucht, die zum Dienstbeginn (Juli bis November) über eine abgeschlossene Schulausbildung verfügen.

Im Bereich der VHS-Geschäftsstelle besteht die Tätigkeit des Bundesfreiwilligendienstler primär aus der Unterrichtsunterstützung. So werden zum Beispiel wichtige Unterlagen ausgesucht, benötigte Technik an den Start gebracht oder der Unterrichtsraum vorbereitet. Im Bereich des Schullandheims erwarten die Bundesfreiwilligendienstler völlig andere Aufgaben. Hier werden sie direkt in den Kursen eingesetzt, betreuen diese zusammen mit den Dozenten und haben dabei direkten Kontakt zu den Schülern.

Bei Interesse wenden Sie sich möglichst zügig an den Leiter der VHS Nordsachsen, Norbert Morch. E-Mail: norbert.morch@vhs-nordsachsen.de; Tel.: 03423 7004411