Volkssolidarität sagt "Danke"

Torgau. Vor kurzem beging die Volkssolidarität noch ihren 72. Geburtstag. Gestern nun konnte die am 17. Oktober 1945 gegründete Hilfsorganisation, zumindest mit ihren Mitgliedern aus dem Regionalverband Torgau-Oschatz, gleich noch mal feiern.

Fast 250 Ehrenamtliche und Gäste aus der Region waren gekommen, um der Dankeschön-Veranstaltung beizuwohnen. Dementsprechend voll war auch das Torgauer Kreiskulturhaus. Geschäftsführer Josef Tremmel, der durch den Nachmittag beziehungsweise in den Abend führte, und Karin Georg als Vorsitzende des Regionalverbandes wiesen einmal mehr auf die Bedeutung der ehrenamtlichen Helfer hin, ohne die ein Angebot, wie es die Volkssolidarität anbietet, nicht zu stemmen wäre.

„Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, alle anstehenden Aufgaben zu lösen, denn unsere Ehrenamtlichen sind auch älter geworden. Wichtig ist es jedoch, dass wir gemeinsam Sorge tragen, dass der Mitgliederverband gut betreut wird, denn die Ortsgruppen sind das Fundament unserer Volkssolidarität“, so Georg. „Dafür ist kein Dank zu klein.“ Und so ehrte das Gespann Georg/Tremmel wieder zahlreiche Helfer für ihre lange Mitgliedschaft oder die große Hilfe in der alltäglichen Arbeit.

Nach den Auszeichnungen endete der offizielle Teil mit einem gemeinsamen Abendessen, ehe es gemütlich wurde. Der Vorstand hatte ein umfangreiches kulturelles Programm zusammengestellt, dass bis weit in den Abend hinein für gute Stimmung im Kulturhaus sorgte.