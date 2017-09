Vollsperrung der B 182 bei Neiden

Die Arbeiten erfolgen auf rund 2,5 Kilometer Länge. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung in Richtung Torgau ab Elsnig über die K 8985 (Butterstraße), Süptitz und die B 183 bis Torgau eingerichtet. In Richtung Dommitzsch erfolgt die Umleitung ab Torgau, Nordstraße, K 8987 nach Döbern, die kommunale Straße bis zur K 8989 nach Neiden. Eine weitere großräumige Umleitung erfolgt ab Dommitzsch über die S 16 Roitzsch, B 183 in Richtung Torgau. Die Gegenrichtung erfolgt analog. Die Gesamtkosten liegen bei 700 000 Euro. Bis Anfang November soll alles fertig sein.

Umleitungsfahrplan für Bus-Linien

Für die Linie 759 tritt daher bis 31. Oktober ein Umleitungsfahrplan in Kraft, so der OVH. Durch die Umleitung ab Welsau über Döbern nach Neiden verlängert sich die Fahrzeit von Torgau nach Dommitzsch und Greudnitz um 10 Minuten. Die Fahrzeit ab Greudnitz und Dommitzsch nach Torgau verlängert sich um 6 Minuten. Um eine pünktliche Ankunft in Torgau zu gewährleisten, erfolgen die bisherigen Abfahrten um 6:01, 8:31, 9:31, 10:31 und 16:31 Uhr ab Greudnitz bis Neiden 6 Minuten früher. Die bisherige Abfahrt um 5:18 Uhr ab Torgau, Sindelfinger Str. nach Greudnitz wird um 7 Minuten auf 5:11 Uhr vorverlegt.

Für die Linie 759 ist in Neiden eine Ersatzhaltestelle (Dorfstraße) eingerichtet, da die Haltestelle an der B 182 nicht angefahren werden kann. Die Straße ab Döbern in Richtung Mockritz wird als Einbahnstraße ausgewiesen. Der Einstieg in Döbern in die Linie 783 (Torgau – Mockritz) muss daher immer bei der Hinfahrt nach Mockritz erfolgen. Am Morgen fahren die Busse um 5:53 Uhr und 6:57 Uhr ab Döbern nach Mockritz und von Mockritz direkt weiter nach Torgau. Fahrgäste der Torgauer Stadtlinie A sollten beachten, dass diese Linie in Welsau ab der Haltestelle an der B 182 und nicht ab der Lindenstraße verkehrt.