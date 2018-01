Vom Buddelkasten in die große weite Welt

Süptitz. Sie arbeitete jahrzehntelang in Süptitz und hat Generationen versucht, die russische Sprache beizubringen. Ihr ehemaliger Schüler, Frank Schumann aus Berlin, verfasste einen Geburtstagsbrief, den er an die TZ sandte:

Liebe Marie-Luise Jahn, teuerste Sandkastengespielin, es heißt, dass wir in den 50er Jahren in Süptitz gemeinsam im Sandkasten gespielt hätten, was ich für eine hübsche Anekdote halte: Damals waren wir bereits im Alter jenseits von Buddelkasten und Schippchen.

Wohl aber kann ich mich erinnern, dass ich erstens im Hause Jahn schon vor der Einschulung verkehrte und zweitens, auch das ist verbürgt, dass Du mal meine Klassenlehrerin warst und mir die russische Sprache beizubringen versucht hast. Leider – wie alle Deine Nachfolger – ohne großen Erfolg, was ich erst zu bedauern begann, als es zu spät war. Offenkundig hielten mich Nähe und Vertrautheit davon ab, das, was Du lehrtest, mit dem erforderlichen Ernst zu betrachten.



Dieser Geburtsfehler schleppte sich fort bis zum Studium in den 70er Jahren an der Leipziger Karl-Marx-Universität. Dort wollte mir die sehr übereifrige Fachkraft einen ideologischen Strick aus meinen sehr mäßigen Russisch-Kenntnissen drehen, doch aus der von ihr zu Beginn des Semesters anberaumten Parteiversammlung wurde nichts: Sie hatte sich im Sommer in den Westen abgesetzt. Das bestärkte mich in meinem Misstrauen gegenüber sogenannten 150-Prozentigen, womit ich bis heute richtig fuhr.



Leider half mir das bei meiner Unfähigkeit, mich mit Russen in ihrer Sprache zu verständigen, nicht weiter, was ich bedauere. Und nicht immer (heute schon gar nicht) ist eine Flasche Wodka dabei. Denn da funktioniert die Erinnerung auf wundersame Weise. Am letzten 9. Mai, dem kältesten seit 1945, marschierte ich im ??????????? ???? über den Roten Platz in Moskau, und anschließend war ich mit meinem Jüngsten und Dimitri, seinem russischen Freund, in einer Kneipe: Komisch, nach dem zweiten Gläschen fielen mir die wichtigsten Vokabeln wieder ein, und wir parlierten munter bis zum Feuerwerk, das dann gegen Mitternacht die Stadt erleuchtete ...



Ach, meine Liebe, so führt einen denn der Weg vom Süptitzer Sandkasten in die große weite Welt mit Vokabeln, die Du mir beigebracht hast, wofür es sich besonders an diesem Tag Dank zu sagen lohnt. Und natürlich gratuliere ich von Herzen zu Deinem Geburtstag, was, mit Verlaub, kein Alter ist. In der letzten Zeit habe ich es nur noch mit 90-Jährigen zu tun, erst gestern war ich bei Hans Modrow. Da musst Du Dich noch ein wenig anstrengen, ehe Du dorthin kommst! ...





Frank Schumann (Jahrgang 1951/geboren in Torgau) ist ein deutscher Verleger und Publizist. 1991 war er Mitbegründer der edition ost als Verlag und Agentur, im Sommer 1994 kam es zur Veröffentlichung der Moabiter Notizen von Erich Honecker. 2002 bildete Schumanns edition ost mit den Verlagen Das Neue Berlin, Eulenspiegel-Verlag und Verlag Neues Leben die Eulenspiegel Verlagsgruppe. Unter diesem Dach führt er neben der edition ost auch den spotless-Verlag, den Militärverlag und den verlag am park. Im September 2011 sprach Schumann als erster deutscher Publizist mit der im chilenischen Exil lebenden Margot Honecker mehrere Tage, die Quintessenz des intensiven 40-stündigen Dialogs erschien im Frühjahr 2012 als Buch. „Letzte Aufzeichnungen. Für Margot“ behauptete sich mehrere Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste unter den ersten zehn Titeln.

