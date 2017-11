Vom Bundestrainer nach Monte Gordo eingeladen

Vor zehn Jahren machte Tim Erdmann seine ersten leichtathletischen „Laufschritte“ im Torgauer Hafenstadion. Als Sechsjähriger begann er mit dem Schnuppertraining, ehe er zum 1. Oktober 2007 Vereinsmitglied bei den Leichtathleten des SSV 1952 Torgau wurde. Schon sehr früh zeigte sich, dass er seine Stärken im Laufbereich hat, wo er in den folgenden acht Jahren sehr viele Meisterschafts- und Medaillenerfolge für den SSV 1952 Torgau erzielte. Im Jahr 2013 wurde der Kobershainer einmalig zum E-Kader berufen. In den darauf folgenden Jahren stellte der Kobershainer dann zusammen mit seinem Trainer Andreas Garack die Weichen für die erstmalige Berufung zum D1-Landeskader im 800-m-Lauf sowie für den Wechsel auf die Sportschule nach Leipzig.

In der Laufgruppe des SC DHfK Leipzig entwickelte er sich unter seinen Trainern Andreas Michallek und Mathias Kummich kontinuierlich weiter und wurde für das Jahr 2017 zum D2-Kader berufen. Mit der D2-Kader-Norm auf der 800-Meter-Distanz für 2018 sowie seinen Erfolgen mit den beiden Bronze-Medaillen über 800 m und in der 3 x 1000 m Staffel bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften wurde auch der DLV-Bundestrainer auf den Kobershainer aufmerksam und es kam zu ersten Gesprächen.

Es folgte eine Einladung zum DLV-Team-Lauf-Sichtungslehrgang, Ende September im Bundesleistungszentrum Kienbaum. Hierzu wurden die besten deutschen Nachwuchsläufer der Jahrgänge 1999 bis 2001 eingeladen. Die Athleten mussten an drei Tagen eine umfangreiche Test- und Analysebatterie absolvieren. Es standen viele verschiedene Schnelligkeitstests, Ausdauerstufentests und ein Psychologietest auf dem Programm. Aufgrund der Leistungen im Jahr 2017, dem Ergebnis vom Sichtungslehrgang und der möglichen Perspektive wurde Tim Erdmann nun vom Bundesausschuss Leistungssport des DLV in den DLV-Bundeskader, zum Nachwuchskader 2 (vormals C-Kader) für die Saison 2017/18 berufen.

Die kommenden Anforderungen und Erwartungen an die jungen Athleten sind enorm. Aber der talentierte Kobershainer will sich dieser Herausforderung stellen und seine aufsteigende Entwicklung der vergangenen Jahre möglichst auch 2018 fortsetzen. Zur weiteren Förderung wurde der Athlet vom SC DHfK Leipzig, vom Bundestrainer bereits in das DLV-Trainingslager nach Monte Gordo eingeladen. Dazu wird Tim Erdmann gleich zu Beginn des neuen Jahres, in Vorbereitung auf die Saison 2018, zusammen mit weiteren Bundeskadern unter südlicher Sonne an der Algarve in Portugal trainieren.

DLV-Kaderförderung – Nachwuchskader 2

Was beinhaltet die Kaderförderung des Deutschen Leichtathletikverbandes – Nachwuchskader 2 (vormals C-Kader)? Die Kaderförderung ist das zentrale Instrument der Leistungsförderung im Deutschen Leichtathletik-Verband. Die Berufung und Klassifizierung der Athleten erfolgt entsprechend von beschriebenen Zielstellungen. Eine Voraussetzung für die Aufnahme in einen DLV-Bundeskader ist die sportliche Leistungs- und Entwicklungsfähigkeit. Die Entscheidung über die Aufnahme in die jeweiligen DLV-Bundeskader erfolgt auf der Grundlage von beschriebenen Kriterien und Prozessen.

Der Aufnahme gehen die Begründungen durch das DLV-Trainerteam, den Bundestrainer U20/U23 und den leitenden Direktor Sport voraus. Sie erfolgt final durch den Bundesausschuss Leistungssport. Die Aufnahme der Athleten in den DLV Bundeskader, Nachwuchskader 2 (vormals C-Kader) erfolgt grundsätzlich in Orientierung auf ihre perspektivischen Leistungsentwicklungspotentiale. Die Nachwuchskader sind anforderungsadäquat in den jeweiligen Altersbereichen nicht nur kurzfristig auf die jeweiligen internationalen Meisterschaften des Nachwuchsbereiches vorzubereiten, sondern mittel- und langfristig zu entwickeln.

Auf der Grundlage dieses langjährigen Prozesses wird im Rahmen des langfristigen Leistungsaufbaus die Entwicklung von Spitzenleistungen im eigentlichen Hochleistungsalter unter strikter Einhaltung aller Anti-Doping Bestimmungen anvisiert. Perspektivisch wird die Integration in die Nationalmannschaft der Männer und Frauen und die Vorbereitung zur Entwicklung konkurrenzfähiger Leistungen auf Weltniveau angestrebt. Weiterhin soll die methodische Zusammenarbeit der DLV-Nachwuchsbundestrainer mit den persönlichen Trainern der Nachwuchsathleten sowie ein frühzeitiges duales Karrieremanagement erfolgen. Die Zugehörigkeit in den Nachwuchskader 2 gilt zunächst für ein Jahr und muss folgend bestätigt werden.

(Quelle: Leichtathletik.de, Auszüge aus den DLV Kaderstruktur/Kaderbildungsrichtlinien vom 22.9.2017)