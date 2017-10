Vom Feld in die Halle umgezogen

Hockey. Hockey gehört zu den wenigen Ballsportarten, die als Mannschaftssport betrieben werden und in der es eine Feld- und eine Hallensaison gibt. Die Nachwuchsteams des TSV Blau-Weiß Torgau – die Herrenmannschaft wurde nach Saisonende aus dem Spielbetrieb zurückgezogen – haben die Feldsaison beendet, und dies teils erfolgreich (Knaben A gewinnen die Spielrunde des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebs um den offenen Sachsenpokal), und trainieren offiziell ab dem heutigen Freitag wieder in der Halle.



Trainings- und Spielstätte der TSV-Hockeycracks ist die Sporthalle am Wasserturm (SaW). Das heute beginnende Training zur Hallenspielsaison 2017/2018 startet um 16.30 Uhr mit dem Üben der Anfänger und jüngsten Aktiven. Die älteren Jahrgänge trainieren dann gestaffelt im Anschluss.



Der TSV Blau-Weiß geht in die neue Hallen-Punktspielsaison mit zwei Nachwuchsmannschaften: Mit seiner A-Knaben- und seiner Knaben-C-Mannschaft. Beide Teams starten in der vom spielerischen Niveau her höher angesiedelten Meisterrunde des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebes. Die gegnerischen Mannschaften der Torgauer sind die Nachwuchsteams der teils renommierten und etablierten Hockeyvereine Mitteldeutschlands, sprich Thüringens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und Sachsens.



Torgaus Knaben A spielen in einer einfachen Spielrunde, mit Hin- und Rückspiel. Die Punktspiele werden in Turnierrunden ausgespielt. In aller Regel bestreiten die Mannschaften pro Punktspielturnier zwei Spiele. Die diesjährige Saisonauftakt bedeutet für die Torgauer gleich ein Heimspielturnier zu bestreiten – am 18. November.



Torgaus C-Knaben-Team hat hingegen ein leicht größeres Pensum an Spielen zu absolvieren, muss zunächst eine Vorrunde bestreiten. Es spielt in der mit drei Staffeln mit bis zu sieben Mannschaften besetzten Meisterrunde (insgesamt 17 Mannschaften) in der Staffel A. Auch in diesem Spielbetrieb haben die Mannschaften pro Turnierrunde zwei Partien zu spielen. Die Torgauer starten mit dem Turnier am 25. November in Dresden in die neue Hallenserie.



Knaben A – Meisterrunde

Cöthener HC 02

ESV Dresden

SSC Jena

ATV 1845 Leipzig

Osternienburger HC

TSV Blau-Weiß Torgau



Knaben C – Meisterrunde

ESV Dresden

Freiberger HTC

HC Niesky 1920

Pillnitzer HV

TSV Blau-Weiß Torgau



Übrigens, beim Hallenhockey gibt es gegenüber dem Feldhockey ein teils anderes Spielreglement. So darf der Ball nicht geschlagen oder (bis auf Torschuss) hoch gespielt, sondern nur geschlenzt werden. Für das Spiel in der Halle gibt es spezielle Schläger, dieser ist beispielsweise leichter als der Feldschläger, ist etwas mehr gekrümmt und die Keule (die Wölbung am Stockende) ist nicht so ausgeprägt und so stark wie beim Feldschläger, da der Ball nicht geschlagen, sondern nur geschlenzt werden darf. Die dünnere Keule ist dafür besser zum Schlenzen geeignet, da diese beim Schlenzen teilweise unter den Ball gebracht werden muss.

Hinweis: Der TSV Blau-Weiß Torgau sucht für seine Nachwuchsteams noch interessierte Mädchen und Jungen. Eltern können ihre Kinder zum Training am Freitag vorstellen (Sportzeug selbst mitbringen/Schläger wird vom Verein anfangs gestellt).