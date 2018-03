Vom Glück, so viele Helfer zu haben

Torgau. Marei Brößgen und Anke Kresse sind Handelsfachleute und im Lebensmittelbereich Experten. Die eine ist Verkaufsleiterin von Lidl Radeburg, die andere Filialleiterin des Lidl-Marktes in der Großen Kreisstadt. Am Donnerstag besuchten beide die Tafel Torgau in der August-Bebel-Straße. Im Gepäck hatten sie keine Naturalien, sondern einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Geld, das von Lidl-Kunden stammt, die ihre Flaschenpfand-Betrag teilweise oder ganz und gar per Knopfdruck am Automaten an den Dachverband der Tafel Deutschland spendeten. Dort hatte sich die Tafel Torgau erfolgreich um Fördermittel aus diesem Fonds beworben und darf sich nun über die stattliche Summe freuen: „Das Geld hilft mit, unsere neue Tiefkühlzelle zu finanzieren, wir danken allen Lidl-Kunden“, jubelt Helga Woy, die Schatzmeisterin der Tafel Torgau.



Nach dem offiziellen Teil sehen Marei Brößgen und Anke Kresse mit eigenen Augen, was mit jenen Lebensmitteln geschieht, die regelmäßig von der Lidl-Supermarktkette und von vielen anderen Spendern an die Tafel Torgau unentgeltlich abgegeben werden. In den Räumlichkeiten herrscht gerade Hochbetrieb. Waltraud Jahn, Sabine Lück, Heidrun Oppermann, Natalja Pavlov, Mutram

Jentsch und andere Helfer sind dabei, etliche Kisten Obst und Gemüse zu kon-

trollieren: Erdbeeren, Pflaumen, Bananen, Birnen, Äpfel und Melonen, außerdem Möhren und jede Menge Porree. Unansehnliche, faulige Stücke werden aussortiert, vom Porree die äußeren Blätter abgezogen. Übrig bleiben Kisten voller Obst und Gemüse, denen man kaum ansieht, dass sie die für einen Supermarkt notwendige Frische bereits überschritten haben.



Sodann werden die Kisten für die Ausgabe in Dommitzsch gepackt. Ein großer Teil der Waren ist jedoch für die Wartenden bestimmt, die sich draußen bereits sammeln. Es ist etwa 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr beginnt die Ausgabe und dauert bis 18 Uhr. „Wir haben jeweils dienstags und donnerstags zu dieser Zeit geöffnet“, erläutert Helga Woy. Sie ist die Haupt-Organisatorin einer ausgefeilten Logistikkette, die möglich macht, dass aktuell 1828 Personen, darunter 490 Kinder und 462 Senioren in 96 Orten des Altkreises Torgau versorgt werden. Dazu sind, neben der „Zentrale“ in der August-Bebel-Straße 16, flächendeckend weitere 17 Ausgabestellen eingerichtet.

Marei Brößgen und Anke Kresse fragen Details nach, sprechen mit Helfern. Zum Teil arbeiten diese unentgeltlich, teils erhalten sie über den Bundesfreiwilligendienst oder andere Maßnahmen geringfügige Entlohnung. Annett Nieder lässt wissen:„Ich schäme mich nicht für diese Arbeit hier, sondern freue mich, helfen zu können. So kann ich etwas zurückgeben von der Unterstützung, die ich hier bekomme.“ Die Mutter von vier Kindern (6, 9, 19, 23 Jahre) ist alleinerziehend. Die Familie lebt von Hartz IV – und von der Tafel.



Etwas hektisch wird es, als bekannt wird, dass die Auslieferung nach Dommitzsch infrage steht. Beide Fahrer sind erkrankt. Doch das Tafel -Team findet eine Lösung: „Unser ältester freiwilliger Helfer hat sich gerade bereit erklärt, die Tour zu übernehmen“, informiert Helga Woy sichtlich erleichtert. Retter in der Not ist der 78-jährige Klaus Rohrbach.

„Es ist ein Glück, so viele Helfer zu haben. Diese Menschen sind ebenso wichtig wie unsere Supermärkte und jene Geschäftsleute, die uns übriggebliebene Lebensmittel überlassen“, bekundet Helga Woy.



Anders als andere Tafeln in Deutschland könne sie nicht über einen gravierenden Rückgang von Lebensmittelspenden klagen. Man müsse freilich auch Klinken putzen und immer wieder miteinander kommunizieren. Dass sie – um das Netzwerk von Helfern weiterzuspinnen – auch Kontakte pflegt, die aus ihrer früheren Tätigkeit als Handelsausschussvorsitzende der IHK Halle/Dessau herrühren, daraus macht Woy kein Geheimnis: „Warum sollte ich das nicht tun? Es ist für einen guten Zweck!“



Torgaus Lidl-Marktleiterin Anke Weil resümiert staunend: „Ich sehe das zum ersten Mal und bin fasziniert, welche Maschinerie hier mit so viel ehrenamtlichem Engagement in Gang gesetzt wird. So werden unsere abgegebenen Lebensmittel in bestmöglichem Zustand weiterverteilt und nicht weggeworfen. Das bewegt mich sehr.“

Auf die Frage an Helga Woy, ob es Probleme wie an der Tafel in Essen gebe, antwortet diese: „Nein. Die haben wir nicht. Nicht mehr.“ Vor zwei Jahren sei das der Fall gewesen, als die Zahl der Flüchtlinge rapide angewachsen war: „Vor allem Senioren wollten nicht mehr kommen. Dann haben wir begonnen, Nummern zu verteilen.



Das hat sich bewährt: Jeder, der kommt, damit meine ich jede Bedarfsgemeinschaft, muss sich ein Kärtchen abholen, nach draußen gehen und warten. Dann werden die Personen entweder allein, oder als Bedarfsgemeinschaft hereingelassen. Das können bis zu zehn Leuten sein. Jeder kann Waren auswählen, und wenn jemand etwas nicht mag oder von anderen Dingen mehr möchte, findet sich immer ein Kompromiss.“

Dennoch gäbe es vereinzelt Vorfälle, die nachdenklich stimmten: „Wenn erhaltene Lebensmittel im Hof einfach weggeschmissen oder sogar zertrampelt werden, haben wir kein Verständnis dafür. Diese Personen haben künftig nichts mehr zu erwarten“, bekräftigt Helga Woy.

Die meisten Begegnungen mit Flüchtlingen machten jedoch Mut: „Mit einer jungen Mutti aus Syrien wollten wir uns auf Englisch verständigen. Da schüttelte sie den Kopf und bedeutete, dass sie die deutschen Wörter für die Lebensmittel hören möchte. Also zeigen wir darauf und benennen diese: Tomate, Brot, Butter, und so weiter. Das klappt nun immer besser , und das ist zugleich ein wenig Sprachtraning.“