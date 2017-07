Vom Kräuterbuch zu estnischen Kirchenglocken

Torgau. Am vergangenen Wochenende öffnete im Hahnemannhaus die neue Dauerausstellung „Kentmann in Torgau“ ihre Pforten für Besucher. Das SWB traf im Vorfeld den Vorsitzenden des Familienverbandes Dr. Konrad Kentmann, der eigens zur Eröffnung aus Hamburg angereist war und im Gespräch die Generationen-Brücke vom Universalgenie Johannes Kentmann zur heutigen Familie Kentmann zu schlagen versuchte.

TZ: Herr Dr. Kentmann, Ihr berühmter Vorfahr hat ja vor allem in medizinischer Hinsicht große Bedeutung für die moderne Homöopathie erlangt. Dementsprechend ist ein Faksimile seines durch den Torgauer Künstler David Redtel illustriertes Kräuterbuch Kernstück der Ausstellung geworden.

Dr. K. Kentmann: Man darf allerdings nicht vergessen, dass Kentmann viel mehr umtrieb, als nur die Pflanzenheilkunde! Er hat zum Beispiel auch eine große Sammlung an seltenen Gesteinen besessen und erforscht. Ein Schema seines Mineralienschrankes ist noch erhalten und fand ebenfalls Eingang in die kleine Werkschau des Kunst- und Kulturvereins Johann Kentmann.

Sie verbindet der große Familienname. Wie beeinflusst Sie das?

Nun, tatsächlich haben wir eine sehr lange Familiengeschichte, die aufgrund der Wirren des Dreißigjährigen Krieges aber nicht lückenlos nachvollziehbar ist. Die meisten „Kentmänner“ haben sich schließlich im Baltikum, genauer in Estland, angesiedelt, ihr Mittelpunkt blieb bis in die 1930er die Region um Tallin. Dort gibt es bis heute eine Kentmann-Straße. Mein Großvater leitete die dortige Domschule, und mein Urgroßvater lebte in Kuusalu, 50 km von Tallin und bemühte sich auch sehr um die estnische Bevölkerung, gab sogar einen estnischen Katechismus heraus. Die dortige Laurentiuskirche hatte bis vor wenigen Jahren keine Kirchenglocken mehr. Unser Familienverein hat zusammen mit anderen Stiftern die zehn Prozent der Kosten gesammelt, die nötig waren, um den Rest fördern zu lassen. Indem wir solche gemeinnützigen Projekte unterstützen, fühlen wir uns mit Johannes Kentmann im Geiste verbunden.

Sie sprechen von Ihrem „Familienverein“ – wie ist das zu verstehen?

Wir sind, wie Sie ansatzweise bemerkt haben, sehr weit verstreut. Es gibt insgesamt wohl über 200 Verwandte in Australien, Deutschland, den USA, in Frankreich und anderswo. Ein Onkel von mir hat, bevor er kinderlos verstarb, daher testamentarisch festgelegt, dass sein Vermögen zugunsten der Familie eingesetzt werden soll. So wurde zu diesem Zweck ein Verein mit eigener Satzung gegründet und dieser folgend treffen wir uns alle zwei Jahre und verbringen gemeinsam ein paar Tage. Da finden dann zum Beispiel Vorführungen statt, überall tollen und spielen die Kinder, und wir sind jedes Mal an einem anderen Ort. Wir waren auch schon in Torgau! Aus den Vermögenserträgen dieses Vereins heraus können wir die Familientreffen maßgeblich bestreiten.

Gab oder gibt es einen besonderen Ort, den Sie für Ihre Zusammenkunft ausgewählt haben?

Das letzte Mal versammelten wir uns alle in Güstrow, was sehr emotional war, weil es noch einige wenige gab, die gegen Kriegsende im Zuge ihrer Vertreibung dort Zuflucht gefunden hatten und von vorn beginnen konnten. Ihre Schilderungen waren für die Jüngeren sehr beeindruckend.

INFO:

Zur Person

Dr. Konrad Kentmann hat bis vor wenigen Jahren als Pressesprecher der HSH Nordbank in Hamburg, gearbeitet und bis zu seinem Ruhestand eine Wirtschaftsberatung betrieben. Inzwischen kümmert er sich vor allem um die Belange des Familienvereins und genießt die Zeit mit seinen Kindern und den acht Enkeln.