Vom Mehrfamilienhaus zur Kita

Schildau. Das Haus in Schildau, in dem sich heute der Kindergarten „Zu den kleinen Schildbürgern“ befindet, war bereits früher ein Ort, an dem täglich viele Menschen aufeinandertrafen. Zum zehnjährigen Bestehen der Kita am vergangenen Freitag wurde die Geschichte des Gebäudes von den Kindern bei einem kleinen Programm um 15 Uhr auf spielerische Art erzählt.



Alles begann mit einem Mehrfamilienhaus, in das Doktor Brandt, ein Ehrenbürger der Stadt, seine Wohnung und Arztpraxis einrichtete. Hier betreute er seine Patienten mit Leib und Seele.

Von 1974 an wurde das Gebäude 17 Jahre lang als Landambulatorium und später als Ärztehaus genutzt, bis 2005 die Bauarbeiten für die Kita starteten. Zwei Jahre später besuchten 38 Kinder die Einrichtung. „Heute betreuen wir, das sind zwölf Mitarbeiter inklusive mir, 64 Kinder und sind damit voll besetzt“, berichtet der Leiter Olaf Richter.



Nachdem die Kinder bei ihrem Programm selbst die Darsteller waren, wartete mit dem Leipziger Clownstheater ein Highlight auf sie. „Eigentlich gestalten wir die Feste des Kindergartens selbst, aber anlässlich des zehnjährigen Jubiläums hatten wir uns den Auftritt als besondere Überraschung für die Kinder überlegt“, erzählt der Kitaleiter.



Doch nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen hatten viel Spaß. Bei leckerem Kuchen und Kaffee genossen die Eltern, Großeltern sowie die weiteren Gäste, darunter Bürgermeisterin Eike Petzold, den Nachmittag. Der Erlös, der durch den Verkauf des Essens und der Getränke eingenommen wurde, soll dem Kindergarten zu Gute kommen. „Wir werden gemeinsam mit dem Elternrat überlegen, wie wir das Geld investieren“, erklärt Olaf Richter zum Schluss.