Vom Roten Teppich in den Ruhestand

Torgau. Gelbe Jacke, Roter Teppich und dann auch noch eine goldene Ehrennadel: Sybille Rasenbergers Gang in den Ruhestand war am vergangenen Freitag äußerst farbenfroh.

Nach mehr als 43 Berufsjahren und mehr als 27 Jahren Vorstandstätigkeit in der jetzigen Leipziger Volksbank begann für Rasenberger bereits mit dem Jahreswechsel der neue Lebensabschnitt. Auf Schloss Hartenfels bot sich am Freitag jedoch der nach Ansicht von Bankenvorstand Andreas Woda passende Rahmen, die Verdienste Rasenbergers noch einmal zu würdigen.

Und damit hatte Woda nicht zu dick aufgetragen: Jürgen Balthasar, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kam nicht umhin, den „Rasenbergerschen Stempel“ zu erwähnen, den die Lausaerin nicht nur der Raiffeisenbank Torgau sondern auch im Zuge der Fusion der Leipziger Volksbank aufgedrückt habe. Rasenberger sei agil,

zielorientiert, nachdenklich und emotional. Und immer sei sie Ansprechpartner für die Mitarbeiter und Kunden geblieben. „Frau Rasenberger, da können Sie ganz beruhigt sein. Ihr Lebenswerk wird auch nach der Fusion fortgesetzt“, bedankte er sich.

Und Dank empfing Sybille Rasenberger nicht nur von Seiten der Volksbank. Diesen gab es beispielsweise auch von Dr. Volkmar Harzer aus Beckwitz. Der Landwirt habe in ihr immer ein streitbares Gegenüber gesehen, ein Gegenüber, das ehrlich um Lösungen bedacht gewesen sei. Lob auch von Bürgermeister Holger Reinboth. „Sie war nicht nur für die Gemeinde Arzberg sondern auch den Ostelbienverein über all die Jahre ein verlässlicher und menschlicher Partner.“ So habe man beispielsweise die Sanierung des Großtrebener Ringbrandofens und das Projekt des Mehrgenerationen-Hauses in Arzberg gemeinsam vorangetrieben. Belgern-Schildaus Bürgermeisterin Eike Petzold lobte die Eigenschaft, gerade für die Probleme des ländlichen Raums stets und ständig ein offenes Ohr gehabt zu haben. Als Beispiel nannte sie die Unterstützung bei der Mineralien-Sonderausstellung im Belgeraner Museum.

Sybille Rasenberger hatte 1973 ihre Berufsausbildung zur Bankkauffrau bei der Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft in Torgau begonnen. 1989 wurde sie Vize-Direktorin. Am 18. Juni 1990 stieg sie in den Vorstand der damaligen Raiffeisenbank Belgern für Bank- und Warenverkehr auf, um 1992 im Vorstand der Raiffeisenbank Torgau zu landen. Jenes Institut fusionierte rückwirkend zum 1. Januar 2017 mit der Leipziger Volksbank. Nun will sie sich verstärkt dem Ehrenamt im Förderverein der Lausaer Kirche, dem Kinderschutzbund sowie den Rotariern widmen. Auch der Familie stehe nun wieder die Zeit zu, die jahrelang knapp gewesen sei. Statt Blumen hatte sie bei ihrer Verabschiedung um Spenden für den Förderverein sowie den Kinderschutzbund gebeten.