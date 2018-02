Vom Runden Leder zum Ball mit Federn

Mirko Stock ist ein Typ, mit dem jeder gleich gut kann. Der Torgauer ist stets gut gelaunt und strahlt im Allgemeinen positive Energie aus. Er kann begeistern und reißt fast jeden mit. Der zweifache Familienvater (Sohn 16/Tochter 17 Jahre) ist sportlich vielseitig unterwegs – mit seinem geliebten Mountainbike, mit dem er im Sommer hin und wieder nach Leipzig auf Arbeit fährt, auf Skiern, zu Fuße. Mirko Stock und dessen Frau Anke sind sportlich, sind Naturmenschen und weil sie was erleben wollen, sind sie Frühaufsteher. Bei Mirko Stock, der als kaufmännischer Projektleiter bei Siemens in Leipzig arbeitet (den Standort Leipzig beabsichtigt Siemens zu schließen), klingelt unter der Woche jeden Tag 5 Uhr der Wecker, denn um 5.42 Uhr fährt sein Zug nach Leipzig zur Arbeit.

Der gebürtige Eilenburger spielte lange Zeit aktiv Fußball – für den LSV Mörtitz und FC Eilenburg. Nach diversen Verletzungen hängte der heute 43-Jährige seine Töppen an den berühmten Nagel. Jahre später ging der studierte Diplom-Betriebswirt mit seiner Frau zum Badminton mit. Anke Stock spielt nun schon seit 1985 „Federball“. Ihr Mirko fand alsbald Gefallen an dem schnellen, intensiven Rückschlagspiel, bei dem die Taktik eine große Rolle spielt. Der Torgauer ist nun schon das zehnte Jahr dabei und hat sich, salopp gesagt, zum Abteilungsleiter hochgespielt.

Die Abteilung Badminton umfasst derweil 26 Mitglieder plus 14 Kinder und Jugendliche (Training: dienstags ab 20 Uhr Sporthalle Torgau Nordwest – Interessierte sind willkommen). Aus der Truppe der Federball-Spieler/-innen ist eine tolle Familie geworden, die gemeinsam viel unternimmt. Das unter den SSV-Badmintonspielern eine so dufte Atmosphäre herrscht, liegt zweifelsohne auch am Engagement ihres „Chefs“, an dessen Ideen und die tolle Art und Weise, wie er begeistern kann und überzeugend auftritt.

So besucht der 43-Jährige, wenn es beispielsweise um die dringend sanierungsbedürfte Sporthalle Torgau Nordwest geht, die Torgauer Stadtratsitzung und stellt Mitarbeitern der Verwaltung und Ratsmitgliedern Fragen. Dabei geht es dem Torgauer weniger um seine Badmintonspieler, sondern viel mehr um das Wohl aller, die beispielsweise die Sportstätte im Torgauer Stadtteil Nordwest nutzen.