Vom Sänger zum "Phantom"

Doch weit gefehlt. Alle drei sind nämlich – abgesehen einmal vom Wirkungsfeld – waschechte Rechtsaußen. Was unterscheidet die drei? Ganz gewiss der Bekanntheitsgrad. Während jedes Kind die beiden Fußballstars kennt, nimmt kaum jemand Notiz von dem Torgauer. Noch nicht einmal während der Auftritte des Männerchores, wenn Beckmann als Bass II. notgedrungen von der hinteren Reihe aus den Ansagen von Chorleiter Tobias Orzeszko Folge leistet.

Zwar mag Beckmann – der seit 1992 im Männerchor singt – ein großes Stimmchen haben, doch mit seiner Größe ist es eben nicht ganz so weit her. Und so vergeht Konzert für Konzert, so knipst die Torgauer Zeitung Bild für Bild, ohne dass das „Phantom“ Beckmann je darauf auftaucht. Das soll zumindest heute ein Ende haben. Das Team der Heimatzeitung hat nämlich mit Augenzwinkern entschieden, den noch 78-Jährigen an dieser Stelle, am allerletzten Erscheinungstag des Jahres 2017, wenigstens einmal ins öffentliche Rampenlicht zu setzen (schönen Gruß an dieser Stelle auch an Ehefrau Doris).