Von "Amadeus Dream" bis "Zitrone-Basilikum"

Torgau. Was eignet sich an einem heißen Sommertag besser für eine leckere Abkühlung zwischendurch als eine Kugel Eis? Wer statt der üblichen Klassiker wie Vanille, Schoko und Erdbeere mal etwas Neues ausprobieren möchte, muss in Torgau nicht lange suchen.

Bei Kindern ist die Sorte „Schmackofatz“ aus dem „Eiscafé & Restaurant“ von Martina Rohde sehr beliebt, denn die Variation bietet nicht nur optisch eine kunterbunte Überraschung. Der Mix aus Banane, Erdbeere und Kiwi ist auch geschmacklich eine fruchtige Erfrischung.

Schokoladenliebhaber kommen dagegen bei der Martin-Luther-Kreation im „Il Gelato“ am Markt auf ihre Kosten. Mit Mandeln und Rum verfeinert ist das die perfekte Sorte in diesem Jahr anlässlich des Reformationsjubiläums.

Mutige sollten die schwarze Versuchung „Black Mamba“ im „Café de Mar“ in der Bäckerstraße probieren. „Bei uns gibt es wöchentlich zwei bis drei neue Kreationen wie Rocher, Eierlikör oder Crème Brûlée, sodass die Kunden immer Neues ausprobieren können“, erzählt der Eisverkäufer Jean Carlo Aloe.

Für Gesundheitsbewusste empfiehlt sich der „Grüne Smoothie“ im Eis-Café „Carpe Diem“ in der Wittenberger Straße, jedoch statt in flüssiger Form als Eisvariante. Die Mischung aus Spinat, Apfel und Banane wird in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten. „Wir versuchen stets, geschmacklich neue Akzente zu setzen. Sehr beliebt sind aktuell beispielsweise die Sorten ,Zitrone-Basilikum‘, ,Schoko-Minze‘ und ,Amadeus Dream‘“, berichtet die Angestellte Antje Ziegan.

So ist auch in diesem Sommer für jeden Eisfan etwas dabei.