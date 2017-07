Von 0 auf 100 im eigenen Unternehmen und beim Rallyesport

Er ist ein Kämpfertyp, der diese Gene auch an seinen Sohn Tom (22) vererbt hat. Beide sind inzwischen ein starkes Team, wenn es um die Führung des Familienunternehmens „Süptitz Transporte“ geht. Da wirken Vater und Sohn Hand in Hand. Auf der Rennstrecke jedoch können sie zu echten Konkurrenten werden.

Zielstrebig gewachsen

Als Tilo Süptitz den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, war er gerade einmal 23 Jahre alt. Es war wie ein Sprung ins kalte Wasser. „Ich suchte die Herausforderung. Ich sehe die Chancen, bewege, verändere und verbessere gerne überholte Zustände. Langes Rumgeeiere war nie meine Sache. Klares Ziel, klare Ansage. Was man anpackt, muss man schon selbst verantworten, bei Erfolg wie bei Nichterfolg“, lautet seine Devise bis heute. Und er darf durchaus stolz auf das sein, was er in 27 Jahren erreicht hat. Angefangen hat er mit einem gebrauchten Kipper, den er selber fuhr. 13 Fahrzeuge vom großen Lkw, über Bagger und Autokran bis hin zum Multicar gehören heute zum Fuhrpark. Einige davon sind auch extravagant gestaltet. Dafür hat er ein Faible. In Ronald Friedrich fand er den passionierten Hobbykünstler, der die Fahrzeuge mit eindrucksvollen Bildern und Schriftzeichen versah. Für 15 Mitarbeiter, fast ausschließlich aus der Region, hat er wichtige Arbeitsplätze in dem ländlichen Raum geschaffen. Die meisten sind seit Jahren voll dabei.

Egal, ob große oder kleine Mengen

Ständig gewachsen ist auch das Leistungsprofil der „Süptitz Transporte“.

Aktuell stehen der

• Transport und Handel mit Baustoffen • Bauschuttrecycling

• Erdbewegung • Schwerlastumsetzung und

• Erdstoffaufbereitung • Schrottaufbereitung

im Zentrum des Leistungsprofils. Dies gilt sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Dabei spielt die Mengengröße keine Rolle. „Mit dem Multicar sind Kleinstmengen bis zu 1,5 Tonnen ideal zu bewegen. Gleichzeitig haben wir auch die Kapazität, um Aufträge von Großkunden zu realisieren. Jüngstes Beispiel war in Bad Schmiedeberg, wo wir Erdstoffe im Umfang von 15 000 Tonnen geliefert haben“, berichtet Tilo Süptitz stolz. Stolz ist er auch auf seine Baustoffrecyclinganlage in Roitzsch. Die ist sehr gut nachgefragt. Sogar Kleinstmegen aus privater Hand lassen sich nach Absprache hier aufbereiten.

Vom Rallyefieber gepackt

Und da ist dann noch die andere Seite des Tilo Süptitz. Er ist ein begeisterter Rallyefahrer. Und dabei darf es durchaus eine Nummer größer sein. Wenn er sich hinter das Steuer seines „Kamaz“ setzt, die fast nicht enden wollende Kraft des Lkw spürt, dann ist er in seinem Element. Schon sehr erfolgreich haben er und sein Team an Rallyes in verschiedenen Ländern teilgenommen. Sohn Tom hat sich mit viel Hingabe und Geschick einen „Tatra“ renntauglich gemacht. In diesem Jahr planen beide den Start in Bulgarien. Bis dahin wird noch so manche Trainingseinheit, auch hinsichtlich der körperlichen Fitness, absolviert. Der Spaß steht dabei natürlich mit im Vordergrund. Übrigens unterstützt „Süptitz Transporte“ gezielt die Motorsportler der Region.

