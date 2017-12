Von Eislaufen bis Plätzchenbacken

Torgau. Der Torgauer Weihnachtsmann und Dornröschen (Lisanne Jahn, Azubi bei der Torgauer Verlagsgesellschaft) besuchten am Samstag das Torgauer Küchenstudio Erlebnis-Küchen, in dem Inhaber Mirko Kartheuser und sein Team zum gemeinsamen Plätzchenbacken eingeladen hatten.



Zahlreiche Kunden und etliche Neugierige folgten der Einladung, sich in dem Küchenstudio umzusehen, testeten Mobilar und Kücheneinrichtungen sowie Zubehör oder aber genossen nur die tolle vorweihnachtliche Atmosphäre. Im Rahmen der Aktion hatte Inhaber Mirko Kartheuser ein Gewinnquiz für die Besucher veranstaltet. Gewinner der Suchaktion sind Jürgen Sonneberg (1. Platz), Selina Kresse (2.), und Katrin Hauptmann (3.)



Im Anschluss an das Plätzchenbacken stand bereits der nächste Termin für das berühmte Zweiergespann an: der Besuch der Kunststoffeisbahn. Doch mit Schlittschuhen traute sich keiner der beiden aufs „Eis“. „Sonst würde ich mit meinem schweren Sack nur hinfallen“, gab der Bärtige zu. Daher empfing er die Kinder auf der Kunststoffeisbahn in seinen gewohnten, dicken Stiefeln und das Dornröschen in ihren silbernen Sandalen. „Wisst ihr, wer mir heute beim Verteilen der Süßigkeiten hilft?“, fragte der Weihnachtsmann die Jungen und Mädchen. „Ich gebe euch einen Tipp. Sie ist eine Prinzessin, die 100 Jahre im Schloss geschlafen hat.“ Daraufhin wussten alle sofort, dass es sich nur um das berühmte Torgauer Dornröschen handeln konnte.



Nachdem jedes Kind im Schlosshof mit ein paar Naschereien versorgt war, blieb zumindest der Prinzessin nicht viel Zeit zum Ausruhen. Schließlich musste sie beim Verkauf des Stollens auf dem Torgauer Märchenweihnachtsmarkt helfen. Der Bärtige füllte in der Zwischenzeit seinen Sack noch einmal auf, denn um 16 Uhr wartete wieder eine große Kinderschar auf ihn und seine Helferin. Die Kleinen mussten auch hier nicht lange überlegen, wer dem Weihnachtsmann in diesem Jahr zur Hand geht.



Während die einen noch etwas schüchtern waren, zählten die anderen bereits munter ihre Wünsche auf. Dazu zählten ebenfalls „ganz viele Süßigkeiten.“ Zumindest diesen Wunsch bekamen die Jungen und Mädchen bereits am Samstag erfüllt, für den Rest müssen sie sich noch bis Heiligabend gedulden.