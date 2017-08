Von Kabul nach Torgau

Torgau. Zur Interkulturellen Woche (IKW) kommt nun die Hauptperson nach Torgau. 1973 wurde Nahid Shahalimi in Afghanistan geboren, in eine der reichsten Familien des Landes und vor allem in eine damals noch sehr tolerante Gesellschaft. Der Vater ist zu jener Zeit Entwicklungsminister. Sie habe das Leben einer Prinzessin geführt, sagt die Frau. Ein Palast mit 37 Zimmern, der einzige silberne Mercedes in ganz Kabul.



In den 80er-Jahren floh sie mit ihrer Mutter und ihren Schwestern nach Kanada. Seit 2000 lebt sie in München. Am 29. September kommt Nahid Shahalimi nun nach Torgau. Um 20 Uhr liest sie im Ratssaal aus ihrem Buch „Wo Mut die Seele trägt – Wir Frauen in Afghanistan“. Es ist die Abschlussveranstaltung der 10. Interkulturellen Woche der Großen Kreisstadt, die am 23. September mit einem Fest der Begegnung im Stadtteil Nordwest ihren Anfang nimmt.



Beim für die Organisation zuständigen Arbeitskreis zeigt man sich froh, mit Shahalimi eine Autorin gewonnen zu haben, die ein solch schwieriges Thema wie jenes der Frauen in Afghanistan derart überzeugend vermittelt, sagt beispielsweise Daniela Voigt. Obgleich die vorgestellten Frauen vor einer schwierigen Zukunft stünden, sei die Autorin bei ihrer Recherche auf eine Welt der Hoffnung gestoßen.



Stichwort Hoffnung: Die hegt man natürlich auch beim Organisationsteam der Interkulturellen Woche. Hoffnung dahingehend, dass vor allem das Fest der Begegnung zu einem Fest aller Torgauer werde. Um die Neugier möglichst hoch zu halten, stehen dem Fest knapp 20 zusätzliche Angebote zur Seite, die vom Fußball- sowie Schachturnier, über Filmvorführungen in der Kulturbastion, einer Stadtführung oder auch einem Tanzworkshop vieles zu bieten hat. Nicht zu vergessen die Begleitangebote des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) zur Sonderausstellung „Krieg und Menchenrechte“.

Am 31. August wird das Programm auf einem abschließenden Arbeitstreffen entgültig festgeklopft.