Von Sachsen nach NRW - und zurück mit großem Chor

Unter dem Motto: „Zeitenklänge – Weltenklänge“ wird am Mittwoch, 23. August, der international renommierte Landesjugendchor Nordrhein-Westfalen (NRW) in der Torgauer Stadtkirche (Beginn 19.30 Uhr) auftreten.

Torgau. Ein der Sänger freut sich besonders darauf: Jonathan Saretz. Die TZ fragte den 22-Jährigen:



TZ: Herr Saretz, für Sie wird das Gastspiel quasi zum Heimspiel?

J. Saretz: Genau so ist es. Ich werde mit dem Chor in meiner Heimatkirche singen. Sie ist ja mit meiner Familie eng verbunden, da mein Vater dort als Kantor wirkt. Ich habe das Konzert angeschoben, weil ich auch meinen Chorfreunden Torgau nahebringen möchte.



War es schwierig, die Tour aus NRW nach Sachsen zu leiten?

Der Zeitpunkt hat gepasst. Wir befinden uns einmal im Jahr auf Konzertreise, und die führt diesmal auch nach Berlin, Leipzig, Halle, Eisenach – und eben nach Torgau.



Was sollten die Zuhörer über den Chor wissen?

Ein Drittel seiner etwa 60 Mitglieder sind Preisträger aus „Jugend musiziert“ oder Musikstudenten. Wir haben mit Christiane Zywitz-Godland und Hermann Godland ein klasse Dirigenten-Ehepaar.



Wie kommt ein Sachse in diesen Chor?

Ich war 2014 Preisträger bei „Jugend musiziert“, studiere jetzt Medientechnik in Düsseldorf, wohne aber in Essen, wo auch die Dirigenten zu Hause sind. Eines Tages wurde ich eingeladen zum Vorsingen – und es hat gepasst.



Auf welchen Chorgesang darf sich das Publikum freuen?

Wir haben sehr schöne A-capella-Programme, singen Werke großer Meister wie Bach und Mendelssohn, ein Lied, das Luther selbst komponiert und getextet hat, aber auch weltliche Stücke. Ich mache jetzt mal Eigenwerbung: Jedes unserer Lieder ist ein Hochgenuss. Das kommt daher, weil wir nicht nur musikalisch auf Harmonie bedacht sind. Es muss auch untereinander stimmen.