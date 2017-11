Von Satz zu Satz gesteigert

Volleyball. (Bezirksliga/Frauen) TSG Markkleeberg II – TSV 1862 Schildau 1:3. Der TSV 1862 startete mit sechs erfahrenen Spielerinnen in den ersten Satz. Bis zur Satzmitte lieferten sich beide Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei einem Stand von 17:16 konnten sich die Schildauerinnen aufgrund guter Annahmen und gut gestellter Blöcke absetzen und beendeten den Satz siegreich (25:19).

Im zweiten Satz nahm der Trainer eine Veränderung in der Aufstellung vor: F. Jäckel kam in die Mannschaft. Es konnten 15 sichere Punkte erkämpft werden. Markkleeberg nahm eine Auszeit und zog danach mit fünf Punkten in Folge an den TSV-Mädels vorbei. Nun klappte gar nichts mehr. Abstimmungsschwierigkeiten und eigene Fehler häuften sich und somit ging der Satz verdient an die Markkleebergerinnen.



Im dritten Satz konnten sich die neuen Spielerinnen C. Linder und M. Hempel beweisen. Markkleeberg ging mit 5:0 in Führung. Bei den Gästen hieß es Ruhe bewahren und auf die eigenen Stärken vertrauen. Schildau kämpfte sich mit gutem Spiel und einer super Blockarbeit bis auf 12:12 heran. Das intensive Blocktraining am Donnerstag hatte sich also gelohnt. Gute Aufschläge von C. Linder brachten eine Vier-Punkte-Führung,welche sich die Mädels nicht mehr nehmen ließen und den Satz mit 25:21 erfolgreich abschlossen.



Nun hieß es den vierten Satz zu gewinnen, um sich die drei Auswärtspunkte zu sichern. Die TSV-Damen erspielten sich die ersten fünf Punkte. Die Mannschaft harmonierte. Jeder Ball wurde super angenommen, zugespielt und im gegnerischen Feld untergebracht. Das stärkte das Selbstvertrauen und nahm die letzte Nervosität. Markkleeberg hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Somit gewannen die TSV-Mädels mit 25:14 und feierten ihren zweiten Auswärtssieg.



Schildau: Hempel, C. Lerche, Eilenberger, Koschela, Zirm, F. Jäkel, Lindner, Rüster, Proft, Kudlak

Satzfolge: (9:25 25:20 21:25 14:25

Aktuelle Tabelle: 01. TSV Leipzig 76 II 6 18:05 17 02. TSG Markkleeberg von 1903 III 8 18:13 15 03. TSV Rackwitz 6 14:08 12 04. TSG Markkleeberg von 1903 II 8 14:17 10 05. SV Einheit Borna II 8 13:17 10 06. TSV 1862 Schildau 4 11:06 9 07. L.E. Volleys III 5 11:07 9 08. SV Tresenwald Machern 8 12:18 9 09. VSG Leipzig Nord 7 8:17 5 10. SV Lok Engelsdorf II (SSR) 4 1:12 0