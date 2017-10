Von Spiel zu Spiel gesteigert

Die SSV-Damen reisten mit Siegambitionen nach Eilenburg und wollten den Schwung vom letzten Auswärtsspiel in Brandis, das sie mit 7:1 gewannen, mitnehmen. Melanie Zimpel und Katrin Förster bildeten das Starterpaar. M. Zimpel verlor mit 491 Holz alle vier Bahnen gegen die stark aufspielende S. Schmidt, welche mit 550 Holz den MP für Eilenburg holte. K. Förster gewann mit 438:388 Holz drei Bahnen gegen G. Richter und holte den MP für Torgau. Mit einem Ergebnis von 1:1 (938:929) ging es dann in den zweiten Durchgang (Eilenburg führte noch mit einem Plus von neun Holz).

In diesem spielten für den SSV Franziska Taubert und Kerstin Lade. F. Taubert verlor die erste Bahn, verletzte sich auf der zweiten Bahn und musste gegen Beatrice Jittler ausgewechselt werden. B. Jittler verlor nach ihrer Einwechslung die zweite Bahn, spielte auf der dritten Unentschieden und gewann die vierte. Das Ergebnis von 493 Holz für Jittler gegen 483 reichte nicht zum MP für Torgau, da J. Münkwitz mit 2,5:1,5 Satzpunkte den MP für Eilenburg holte. Torgaus K. Lade verlor zwar die erste Bahn, gestaltete aber die drei folgenden Bahnen mit 513:459 Holz gegen G. Otto siegreich und holte den MP für Torgau.

Nach dem 2. Durchgang stand es 2:2 (1880:1939). Die SSV-Damen hatten den Kegelrückstand aufgeholt und führten mittlerweile mit 55 Holz. Silvana Ochelka und Diana Kadura waren die beiden letzten Starterinnen des SSV. Sie spielten gegen Doris Jahn und Andrea Münkwitz. S. Ochelka gewann drei Bahnen und holte mit 511:494 Holz einen weiteren MP für Torgau. Auch D. Kadura gewann drei Bahnen und sicherte mit einem 546:505 gegen A. Münkwitz den MP für Torgau. Da Torgau auch in der Kegelzahl mit 113 Holz vorn lag, gingen die beiden letzten MP auch nach Torgau und somit gewannen die SSV-Damen ihr Auswärtsspiel letztlich klar.