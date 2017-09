Von ihr lässt man sich gerne verhaften

Belgern. Bereits vor gut einer Woche hatte die TZ über Jessica Rosner berichtet, damals jedoch nur in Kurzform. Das 18-jährige Mädchen aus Belgern hatte sich bei der Aktion „So sexy ist Sachsen“ von Hitradio RTL beworben, bei der die hübschesten Frauen des Freistaats in einer Onlineabstimmung gegeneinander antreten können.



Jessicas großer Traum ist es, Polizistin zu werden. Bereits seit der 5. Klasse hat sie sich das als Ziel gesetzt und tut alles daran, dies auch zu verwirklichen. „Bei mir in der Familie sind viele bei der Polizei, ich denke das hat mich angesteckt“, erzählt sie lachend. Und diesem Traum ist sie nun auch schon ein Stückchen näher gekommen. Denn seit dieser Woche absolviert die gebürtige Belgeranerin ihre Ausbildung im Mittleren Dienst in Aschersleben. Nach der 11. Klasse auf dem Johann-Walter-Gymnasium hat sie die Schule abgebrochen und sich zu diesem nächsten Schritt entschieden. „Ich wollte einfach einen neuen Lebensabschnitt beginnen.“



Nun wohnt die 18-Jährige in einer WG in Aschersleben und arbeitet hart daran, in zweieinhalb Jahren ihre Zulassung zur Polizistin in den Händen zu halten. Der besondere Reiz am Polizistendasein ist für Jessica die große Abwechslung. Bei ihrer Ausbildung freut sie sich besonders auf die vielen neuen Freunde, die sie in der neuen Stadt kennenlernen möchte. Und wenn Jessica mal gerade nicht für ihre Karriere arbeitet, ist sie sportlich oder mit ihren Freunden unterwegs. Besonders hat es ihr das Fahrrad- oder Inlinerfahren angetan, bei schönem Wetter spielt sie allerdings auch gern mal eine Runde Volleyball. „Mein Bewerbung bei Hitradio RTL war ursprünglich gar nicht meine Idee“, sagt das Belgeraner Mädchen belustigt. „Sondern eher die von meinem Freund. Und als ich dann im August 18 wurde, haben wir beschlossen, wir probieren es einfach mal.“



Sie ist guter Dinge, sich gegen die, teilweise doch sehr harte, Konkurrenz durchsetzen zu können. „Ich denke, mich unterstützen sehr viele Leute bei der Sache und so habe ich dann auch gute Chancen.“ Eine Idee für das Preisgeld, immerhin 10 000 Euro, hat sie sich auch schon überlegt. Die Hälfte des Gewinns möchte sie sparen, die andere Hälfte ihrer Familie überlassen. Als Dankeschön und auch als eine kleine Unterstützung. Abstimmen könnt ihr hier .