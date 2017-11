Samstag, 18. November 2017

Pressemitteilung

Ein Opelfahrer (73) befuhr am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr die B 87 aus Zwethau kommend in Richtung Döbrichau. Als er in einer Rechtskurve einen Lkw MAN überholen wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall.