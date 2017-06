Vor 20 Jahren: "Amanda" trabte vors Rathaus

Torgau. Es waren drei tolle Tage, die der zweite Pflasterball für sich verbuchen konnte. Stargast war zweifellos eine Kameldame von der Filmtierschule Schweuneke, die schon für einen Werbespot für eine bekannte Zigarettenmarke vor der Kamera stand.



Der damalige k.i.g.-Vorsitzende Henri Bibow (die Abkürzung stand für kulturelle Interessengemeinschaft) sprach von insgesamt 35000 Besuchern im großen Buddelkasten Marktplatz, der mit Tonnen von Sand gefüllt war. Dass es am Ende nicht noch mehr Gäste waren, habe wohl einzig allein an der unbarmherzig scheinenden Sonne gelegen, schätzte Bibow, der gleich noch einen Seitenhieb auf den Torgauer Tag der Sachsen übrig hatte, der im Jahr zuvor vom 6. bis 8. September weitaus weniger Medieninteresse generiert habe als jener Pflasterball.



Neben den Schalmeien aus Zinna sorgten übrigens auch die Musikanten vom Blau-Weiß Orchester Sindelfingen, die Berliner Blödelband MTS und das Rundfunkblasorchester Leipzig für gute Unterhaltung. Drei Kulturpreise hielt die k.i.g. bereit: Diese gingen an das Kulturelle Aktionsprojekt (KAP), Uwe Hoffmann und die Jugendredaktion des NTK.