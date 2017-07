Vor 20 Jahren: Boxkämpfe unter freiem Himmel

Schildau. Schon damals hat man gewusst, wie man Feste richtig feiert. In diesem Fall war es das Schildauer Sportfest im Jahre 1997. Bei dem Wort Sportfest könnte man denken, es handelte sich hier um das Messen von Schulklassen im Bodenturnen. Aber weit gefehlt. Fußball, Volleyball, Kegeln, Boxen und Frauenfußball standen auf dem Wochenend-Plan der Punkterichter.



Nachdem sich am ersten Tag des Sportfestes Helmut Zach mit insgesamt 425 Holz beim Kegeln durchgesetzt und somit den Titel Stadtmeister geholt hatte, kämpften ebenfalls Neun Fußball-Freizeitteams um die begehrten vorderen Plätze. Die Schildauer Jugend setzte sich am Ende durch und holte den Sieg zu sich nach Hause. Das Leder kickend begann der zweite Tag für die Nachwuchsfußballer. Die damaligen Ergebnisse waren folgende. F-Jugend: Schildau – Börln 1:4 E-Jugend: Schildau II – Mockrehna 10:0 und Schildau I – Wurzen 4:1 / D-Jugend: Schildau – Wurzen 4:2. Im Rahmen des Sportfestes wurden selbst die Neulinge auf die Probe gestellt. In einem 90-Minuten-Match spielte der TSV 1862 Schildau gegen den ATSV Wurzen 0:2 (0:1). Aber auch die Volleyballer zeigten in straffen Duellen was Sache ist. Die Frauenmannschaften der C-Jugend spielten einen harten Ball. Hier setzten sich die jungen Damen aus Bad Düben gegen die Kontrahenten Torgau und Schildau durch.



Für den absoluten Höhepunkt des zweiten Abends brachte ein Frauenfußball-Vergleich zwischen Dommitzsch und Mehderitzsch, der mit einem 1:1 endete, die Besucher so richtig in Fahrt. Sich den Boxwettkampf zwischen Torgau, Oschatz und Wurzen live und in Farbe anzuschauen, reizte am Ende mehr Leute als man dachte. Als wahrer Publikumsmagnet habe er sich erwiesen. Sogar Kämpfer aus Tschechien waren angereist um Ostblock-Haken zu verteilen. Die Pausen füllten schwungvolle Rock-`n -Roll-Einlagen. Sonntag dann kehrte etwas Ruhe ein und der Spaß dominierte die Spielfelder. Auf diesen durften sich nun die Besucher selbst austoben, während man im Festzelt von Livemusik einer Blaskapelle beschallt wurde. Alles richtig gemacht!