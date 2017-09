Vor 20 Jahren: Brandserie auf dem Höhepunkt

Döbern. Große Aufregung in der Nacht zum Freitag: Gegen 1 Uhr steht eine Scheune der Elbeland AG lichterloh in Flammen. Feuerschein erhellt den Ort, die Kameraden hasten zum Gerätehaus. Kurze Zeit später beginnt der Löschangriff, rücken die Wehren aus Neiden, Elsnig und Welsau zur Verstärkung mit an. Etwa 200 Tonnen eingelagertes Stroh brennt wie Zunder, rund 1000 Strohballen werden in dieser Nacht vollständig vernichtet.



Die etwa 120 Rinder im Nachbarstall können rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Zum Glück steht der Wind günstig. Ein Übergreifen des Feuers kann verhindert werden. Für die Elbeland AG Neiden ist es der vierte Brandanschlag, den man verzeichnet. Zwei Jahre vorher hatte die Geschäftsleitung sogar schon einmal eine Prämie von 5000 D-Mark ausgelobt für Hinweise zur Ergreifung des Täters. Denn davon ist man fest überzeugt: In der Gemeinde treibt ein Brandstifter sein Unwesen, der es auf Strohschober und Betriebsgebäude abgesehen hat. Diese Vermutung wird sich später durch einen Ermittlungserfolg der Polizei bestätigen.



Davon ist man aber an jenem Freitag noch ein Stück entfernt. Die Löscharbeiten ziehen sich den gesamten Tag hin. Die Döberner Wehr verfügt damals übrigens nur über einen LO Robur Baujahr 1969 und einen grünen Armee-LO. Die Technik spielt aber mit, heißt es.