Vor 20 Jahren: Ein Brand mit einigen Fragezeichen

Belgern. Ein Feuer in der Rolandstadt beschäftigte die Heimatzeitung auch vor 20 Jahren. Allerdings brannte damals kein Auto, wie vor ein paar Tagen, sondern gleich ein ganzes Haus. Rund um diesen Brand taten sich allerdings einige Fragezeichen auf.



Betroffen war ein Haus in der Oschatzer Straße 37. Das ist gleich neben dem Allwetterplatz. Weil die Meldung des Brandes durch einen Nachbarn prompt erfolgte und die Feuerwehr gleich um die Ecke ihr Depot hat, waren die Kameraden sehr schnell vor Ort. Einsatzleiter damals: Martin Klopfleisch. Rund 90 Minuten dauerten die Löscharbeiten, schrieb die Heimatzeitung. Eine 16-jährige Jugendliche musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, konnte Tags darauf aber wieder entlassen werden. Sonst kam niemand zu Schaden. Die weiteren Bewohner, so hieß es damals, seien erst dazu gekommen, als die Löscharbeiten bereits liefen.



Die Stadt kümmerte sich um eine Unterbringung für sie, schließlich war das Gebäude nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar – da sich die Lehmdecken mit Wasser vollgesogen hatten, bestand sogar Einsturzgefahr. Unklar war die Brandursache. Schornsteinbrand hieß es zunächst unter Berufung auf die Mieter. Im Juli eine zumindest fragwürdige Ursache. Die wurde aber dadurch nachvollziehbarer, dass im Haus bereits seit März 1997 der Strom abgestellt war, die Bewohner also beispielsweise fürs Kochen auf einen Ofen angewiesen waren. Der Gesamtschaden am Objekt belief sich nach damaligen Angaben auf 15 000 D-Mark.