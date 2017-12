Vor 20 Jahren: Neue Kinderstation übergeben

Torgau. Seitdem liegt diese im sanierten Altbau der Einrichtung. Zuvor fristete die alte Station „mit ihren primitiven Bedingungen“, wie es im Neuen Torgauer Kreisblatt am 16. Dezember 1997 geschrieben stand, unter dem Dach ihrer Zeit.



Nachdem ein erster Teil der neuen Kinderstation bereits im Frühjahr jenes Jahres fertiggestellt wurde, dauerte es bis zur Übergabe noch etwa ein halbes Jahr, denn dafür wurde ein ganz besonderer Tag auserkoren, nämlich der 50. Geburtstag des damaligen Stationsleiters Dr. Walter Pernice, der sein neues Reich als „schönstes Geschenk“ bezeichnete.



„Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir hier in Torgau jetzt keinen Vergleich mit einem moderneren Krankenhaus in den Altbundesländen scheuen müssen. Ich kenne nichts Besseres“, sagte Pernice im NTK zur Einweihung. Konzeptionell stehe die neue Station für eine wohnortnahe Versorgung, damit die Eltern ihre kranken Kinder so schnell und häufig wie möglich besuchen könnten. Für Mütter bestand darüber hinaus nun die Möglichkeit, zusammen mit ihren Kindern aufgenommen zu werden um den Kleinen den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern.



Infektionen, Erkrankungen der Atemwege, allergische und neurologische Erkrankungen und der Aufzug von Frühgeborenen seien die Spezialgebiete der modernisierten Einrichtung, hieß es. Im Spielzimmer gab es für die Kinder sogar Betreuung durch die ausgebildete Kindergärtnerin Konny Reichelt.

Viel Lob bekamen die Torgauer für die guten Bedingungen auf der wesentlich verbesserten Kinderstation. Dr. Pernice sah auch in den steigenden Patientenzahlen eine Anerkennung der Arbeit.