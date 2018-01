Vor 20 Jahren: Neue Trinkwasserleitung in Sicht

Werdau. Am 13. Januar 1998 meldete das Neue Torgauer Kreisblatt (NTK) eine frohe Nachricht für die Werdauer Bürger: Statt dem nitratbelasteten und eisenhaltigen Wasser sollte vorraussichtlich noch im Verlauf des Jahres einwandfreies Trinkwasser aus deren Leitungen fließen.



Bereits seit 1996 lagen die Planungen zum Bau einer neuen Trinkwasserleitung nach Werdau beim westelbischen Zweckverband vor. Angedacht war ursprünglich eine Leitung unter der Elbe entlang, die mit Fördermitteln vom Regierungspräsidium finanziert werden sollte. Diese hätte es jedoch nur gegeben, wenn Werdau an das Netz des hochverschuldeten ostelbischen Zweckverbandes angeschlossen worden wäre. Doch Thomas Landshöft, damaliger Geschäftsführer des westelbischen Zweckverbandes, hatte eine andere Idee. „Da wir der Meinung sind, dass die jetzt in Ostelbien geltenden Trinkwasserpreise keinesfalls zu halten sind, sondern steigen werden, empfahlen wir dem Stadtrat, die Investition ohne Fördermittel vorzunehmen und Werdau von Torgau aus zu versorgen.“ Alle Stadträte stellten sich hinter den Vorschlag, sodass bei der Sitzung des Zweckverbandes am 23. Januar die endgültige Entscheidung fallen sollte.



Vorher waren jedoch beim Trinkwasserleitungsbau die Werdauer Bürger gefragt. Bereits Ende November 1997 hatte das planende Ingenieurbüro Schreiben verschickt, in denen um die Beantwortung wichtiger Fragen gebeten wurde. Diese blieb bis zum Bericht im NTK allerdings aus. „Treffen die Antworten nicht bald ein, verzögern sich die notwendigen weiteren Planungen“, warnte Landshöft.

Die Verlegung der Trinkwasserleitung war für die Werdauer Bürger kostenlos, auch ein Anschlussbeitrag entfiel. Nur die Kosten von der Hauptleitung bis zum Hausanschluss musste der Grundstückseigentümer selbst tragen.