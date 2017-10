Vor 20 Jahren: Torgauer Geharnischte marschieren durch New York

Torgau. Es war ein „Auszug“, den kein Geharnischter so schnell wohl vergessen wird: Vor 20 Jahren berichtete das Neue Torgauer Kreisblatt in einem großen „Schaufenster“ am Wochenende über die Teilnahme der ältesten deutschen Bürgerwehr an der German-American Steuben Parade in New York. Dazu begleitete NTK-Redakteur Uwe Gutzeit die Abordnung von der Elbe. Zum 40. Mal machte die Parade auf die bedeutende Rolle von Deutschamerikanern im Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufmerksam.

Empfangen wurden die Torgauer vor der Parade von keinem Geringeren als New Yorks Oberbürgermeister Rudolph Guiliani. „Der Empfang war etwas ungewohnt, der Oberbürgermeister selbst nur wenige Minuten anwesend. Alles andere erledigte das Komitee. Unverzichtbar: Eine Miss German-America-Steuben-Parade-Queen nebst zweier Prinzessinnen. Eine resolute Dame ruft die Vertreter der Gruppen nach vorn zur Geschenkabgabe und -entgegennahme. Von der Bühne erhalten die Gruppen zwischendurch die Anweisung zu musizieren“, schilderte Uwe Gutzeit die Szenerie.

Die Geharnischten hatten in Big Apple mit ihren Uniformen überall für Furore gesorgt. In der U-Bahn hatten sie von zwei Rappern sogar ein Ständchen bekommen. Und dann gab’s ja auch noch ein großes „Gala-Benefit Banquet“ im Grand Ballroom des New York Hilton, zu dem auch Außenminister Klaus Kinkel angekündigt war, dieser wegen eines Bus-Attentats in Ägypten seine Teilnahme aber absagen musste. Aufgetischt wurden trotzdem sechs Gänge.

Die Parade am darauffolgenden Samstagmittag bot schließlich farbenfrohe Bilder. Angeführt durch das Marschorchester des New York City Police Departments, folgten berittene Polizei sowie Fahnen schwenkende Polizisten. Und wieder: Die Torgauer Geharnischten badeten auf der berühmten Fifth Avenue erneut in reichlich Applaus.