Vorbereitungen für Advent in den Höfen

Samstag, 14. Oktober 2017

Presseinformation

Belgern. Am 2. Dezember, lädt Belgern zum Advent in den Höfen ein. 23 Höfe werden in vorweihnachtlich geschmücktem Ambiente zu erleben sein. Natürliche Dekorationsmaterialien und warmes Kerzenlicht verwandeln den Stadtkern in eine zauberhafte Winterwelt.