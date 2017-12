Vorfreude auf Loßwig

Es ist schon Tradition geworden, dass der Loßwiger Gemeindekirchenrat zum Adventsliedersingen in die Dorfkirche einlädt. Es findet statt am 8. Dezember um 18 Uhr statt.

Loßwig. Auch in diesem Jahr wird der Torgauer Männerchor gemeinsam mit ortsansässigen Solisten den Abend gestalten. Darüber informieren Helmut Saase vom Gemeindekirchenrat und Knut Häckel vom Männerchor.

Der neue Chorleiter Tobias Orzeszko übt derzeit mit dem Ensemble alte und neue Weihnachtslieder ein. Er ist den Loßwigern nicht unbekannt, hat er doch im Sommer bereits den Chor beim Loßwiger Sommerfest dirigiert.



Der Männerchor wird große Teile seines Weihnachtskonzertes vortragen, das am 16. Dezember im Graditzer Schloss zur Aufführung kommt. Zudem werden Jonas Wittig (Gitarre), Johann Ihlo (Cello) und Marius Winkler (Trompete) mit weihnachtlichen Weisen auf ihren Instrumenten erfreuen. Alle Mitwirkenden treten kostenlos auf, denn der Eintritt ist frei. Aber auch das Publikum ist Mitgestalter des Abends und wird zum Mitsingen eingeladen. Die Liedtexte werden ausgegeben.

Am Ende der Veranstaltung kann wieder für die Fortführung der Sanierungsarbeiten (Fenster) gespendet werden.



Wie im letzten Jahr werden im Anschluss an die Veranstaltung heiße und kalte Getränke gereicht. Es wäre gut, wenn sich die Gäste dafür ein Trinkgefäß mitbringen, um einen kleinen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten.

Helmut Sasse merkt an: „Die Kirche wird zwar temperiert sein, aber man sollte sich trotzdem etwas wärmer anziehen.“