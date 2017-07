Vorfreude auf das Bauende

Mehderitzsch. Gerade eben wurde mit den Arbeiten am vierten – und damit letzten – Teilabschnitt der etwa 900 Meter langen Rohrleitungsbaustelle an der B 182 begonnen. Die gesamte Baustelle macht fast die Hälfte der Ortsdurchfahrt aus.



„Bis Ende August wollen wir fertig sein“, versichert Günter Schulz, Leiter des Trinkwasserbereiches beim Zweckverband (ZV) Torgau-Westelbien. Etwa 700 000 Euro investiert der ZV, mit dem Ziel, eine sichere Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung langfristig gewährleiten zu können. „Für das nächste halbe Jahrhundert ist damit vorgesorgt, aber eigentlich bis zu 80 Jahren“, sagt Schulz. Denn für diese Zeit sei die Haltbarkeit der neuen Trinkwasser- Hauptleitung DN 200 (Nenndurchmesser 20 Zentimeter) ausgelegt. Sie besteht aus sogenanntem duktilem Gussrohr. Das Material gilt unter anderem aufgrund seiner Robustheit und Diffussionsdichte als das sicherste, das im Trinkwasserbereich verwendet wird. Der Leitungsbau geht einher mit der Erneuerung von etwa 60 Hauswasseranschlüssen. Zudem wird ein Steuerkabel verlegt. Und: Weil die vorhandene Abwasserpumpstation am Feuerwehrgerätehaus schon altersschwach ist, also nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, wird zugleich ein moderner Ersatzbau realisiert.



Die Baustelle hatte zum Teil erhebliche verkehrstechnische Einschränkungen zur Folge: „Aufgrund der engen Fahrbahn konnten wir nur abschnittsweise und mit Ampelregelung agieren. Im April kam es für wenige Tage sogar zur Komplettsperrung der Ortsdurchfahrt“, blickt Günter Schulz zurück. Trotz dieser mitunter erheblichen Behinderungen haben die Einwohner von Mehderitzsch für die Situation viel Verständnis gezeigt. „Nach meiner Kenntnis kam es bisher zu keinerlei Schwierigkeiten. Das liegt ganz sicher daran, dass wir die Bürger schon lange Zeit vor Beginn der Bauarbeiten ausführlich über das Ausmaß informiert haben, und zu Baubeginn nochmals.“ Das Unternehmen Schulz Tiefbau, das die Arbeiten im Auftrag des ZV ausführt, stehe außerdem mit den jeweils betroffenen Anwohnern baubegleitend in Kontakt und klärt etwaige Fragen individuell ab.