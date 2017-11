Vorfreude auf ein stimmungsvolles Konzert

Wenn ich in den vergangenen Wochen donnerstagabends an der Alltagskirche vorbei ging, schien es mir, als würde das Licht hinter den hohen Bogenfenstern umso heller und wärmer nach draußen leuchten, je ungemütlicher und garstiger die Herbstabende waren. Einmal konnte ich nicht widerstehen, änderte meinen Weg, lief dem schier magischen Schein entgegen, öffnete neugierig die schwere Tür – und hörte es jubilieren und frohlocken. Wow, Weihnachtslieder wurden gesungen! Nur wenige Minuten des Zuhörens weckten in mir jene Vorfreude auf die Adventszeit, die jeder Mensch nur allzu gut aus Kindertagen kennt – und die nie verloren geht.

Der Torgauer Singekreis probt wöchentlich in den altehrwürdigen Mauern, die dem Johann-Walter-Gymnasium als Aula dienen. Immer donnerstags ab 17.30 Uhr finden hier die 40 Damen und Herren des Chores eine Heimstatt, um ihrem Hobby zu frönen. Mehrmals im Jahr bereiten sie damit Hunderten Menschen eine Freude.

In diesen Tagen eilt das vorweihnachtliche Chorproben-Marathon dem großen Finale am Sonntag entgegen. Dann lädt das Ensemble zum traditionellen Weihnachtskonzert ein. Das vergangene Wochenende war mit Übungsstunden belegt, der heutige Mittwochabend wird es ebenfalls sein, und am Samstag findet die Generalprobe statt. Auch wenn das schon mehr als drei Jahrzehnte so oder ähnlich abläuft: Vor dem großen Auftritt steigt jedes Mal das Lampenfieber – bis dann alle in ihrer schmucken Chorkleidung vor dem festlich gekleideten Publikum stehen und das erste Lied anstimmen.

Am 1. Advent wird das um 17 Uhr geschehen. Wer sich aber jetzt noch um Karten bemühen möchte, wird kaum erfolgreich sein. Im TIC gibt es kein einziges Ticket mehr, und Chorsprecherin Kerstin Stephan lässt wissen: „Das Konzert am 3. Dezember ist restlos ausverkauft.“ Wer den Torgauer Singekreis unter Führung seines musikalischen Leiters Prof. Matthias Geissler in der Adventszeit dennoch erleben möchte, dem sei der Auftritt am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr in der Dorfkirche zu Dautzschen wärmstens empfohlen. Der Förderverein lädt bei freiem Eintritt herzlich dazu ein. Jeder Gast kann nach eigenem Befinden im Anschluss an das Konzert etwas für die Kollekte geben.

Seit nunmehr 34 Jahren bilden die Sängerinnen und Sänger schon eine Chorgemeinschaft. Doch in diesem Jahr schwingt in der Vorbereitung auf die beiden Weihnachtskonzerte noch etwas Besonderes mit: Es ist ein Gefühl von Dankbarkeit und Freude darüber, dass Prof. Matthias Geissler wieder an seinem angestammten Platz vor dem Chor steht, ihn dirigiert – und – ganz der Alte – auf jeden Ton, jeden Einsatz, jedes Vibrieren der Stimmen achtet, so, wie vorher auch. Denn viele Wochen lang musste der von allen Vereinsmitgliedern geschätzte Chorleiter krankheitsbedingt pausieren. Manch bange Befürchtung gab es, doch das gemeinschaftliche Daumendrücken – nicht zuletzt auch seine eigene Zuversicht – haben geholfen.

Er selbst bekundet: „Es stand für mich nie die Frage, dass ich weitermachen möchte. Ich konnte es einfach nicht mehr, aber es war für mich stets klar, dass ich nach Krankenhaus, Operation und Reha-Aufenthalt weitermache.“

Etwas später als sonst, erst im Oktober sei deshalb in diesem Jahr die Sommerpause beendet worden: „Ich habe gemerkt, wie sich alle gefreut haben, dass wir endlich weitermachen können“, vollzieht er die Stimmung der ersten Probe nach.

Noch müsse er sich in Geduld üben mit sich selbst und Vorsicht walten lassen in seinem Alltag. Das jedenfalls hätten ihn die Ärzte aus dem Kentmann-Krankenhaus geraten. Doch scheint die Arbeit mit dem Chor gleichsam Medizin für ihn zu sein, ebenso seine Lehrtätigkeit im Fach Dirigieren, die er an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden nach der krankheitsbedingten Pause wieder aufgenommen hat.

Für all jene TZ-Lesern, die das Glück hatten, sich eine der begehrten Karten für das Konzert am 1. Advent in der Aula des Torgauer Gymnasiums sichern zu können, verheißt Prof. Geissler noch einen besonderen Hörgennuss. Masako Ono wird den Chor am Klavier begleiten und die Sopranistin Heike Weiss das Programm bereichern. Zudem spielen zur Freude der vielen Zuhörer Ina Baer (Cello) und Georg Frackowiak am Klavier.

Info:

1946 in Chemnitz geboren, ist Prof. Matthias Geissler als Pfarrerssohn aufgewachsen, war viele Jahre Mitglied im Dresdner Kreuzchor, studierte in Halle 1965 bis 1972 die Fächer Orgel, Komposition, Klavier und Dirigieren, wirkte außerdem in Torgau als Kantor. Von 1980 bis 2012 war er Chordirektor der Chöre der Dresdner Philharmonie und leitete den Philharmonischen Chor und den Philharmonischen Kammerchor. 1989 wurde Geissler mit dem Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis der Stadt Dresden ausgezeichnet. In Torgau bekam er den Heimatpreis für Kultur verliehen.

Geissler ist weiterhin Lehrbeauftragter im Fach Dirigieren an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden.