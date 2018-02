Vorhang auf für "Dagada"

Torgau/Beilrode. Die Aufregung hielt sich bei den neun Laienschauspielern am Dienstagabend in Grenzen. „Im Moment sind alle noch tiefenentspannt. Aber morgen wird die Nervosität sicherlich etwas höher sein“, war sich Theaterpädagogin Rahel Thomsen bei der Generalprobe der Torgauer Theatergruppe sicher.

Obwohl – der Name „Torgauer Theatergruppe“ stimmt nicht ganz. „Über einen offiziellen Namen haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es gibt einen internen: ,Dagada‘.“ Diese Bezeichnung entstand aus einem Spiel heraus und entwickelte sich immer mehr zum Schlachtruf der Truppe.

Angefangen hat die Geschichte der Darsteller im April 2017. Damals fanden sich elf Jungen und Mädchen sowie Frauen und Männer mit der Regieführerin zusammen, um im Rahmen eines von der Kulturbastion ins Leben gerufenen und durch die „Aktion Mensch“ geförderten Theaterprojektes gemeinsam ein Stück zum Thema Fluchtwege auf die Beine zu stellen. Allerdings brauchte es dafür Zeit: „Am Anfang haben wir uns zunächst die Grundlagen angeeignet. Zum Beispiel galt es zu klären, was man für eine Szene oder auch für ein ganzes Theaterstück benötigt.“ Später erarbeitete sich die Gruppe einen groben Handlungsbogen für ihre Dramödie – eine Mischung aus Komödie und Tragödie.

Eins fehlte dabei aber noch: die Figuren des Stücks. Um diese zu entwickeln, war bei den Darstellern Kreativität gefragt: „Jeder sollte sich eine eigene Rolle ausdenken und sich überlegen, welche Eigenschaften diese besitzt oder wie sie sich in bestimmten Situationen verhält.“ Auf diese Weise entstand am Ende ein Bühnenstück namens „Ruinengeflüster“. Jedoch nur mit zehn anstatt zwölf Rollen. „Zwei Mitglieder, die zu Beginn mit dabei waren, können uns mittlerweile nicht mehr unterstützen. Wir hatten zwar zwischenzeitlich auch Ersatz gefunden, doch das hat letztendlich auch nicht funktioniert, sodass wir das Stück am Ende noch einmal umgeschrieben haben und ich nun auch eine Rolle übernehme“, erklärte Thomsen, die anfangs nur für die Regieführung zuständig war.

„Ruinengeflüster“ spielt in einer Kleinstadt irgendwo im Nirgendwo namens Schittbüddel. Auf Außenstehende wirkt der Ort idyllisch und ruhig. Doch die drei Elternpaare, die dort leben, verbindet ein lang verdrängtes Geheimnis, dem jedoch ihre Kinder auf die Spur kommen. Sie entdecken eines Tages eine Ruine, in der ein alter Mann haust. Dieser berichtet von einem früheren Kinderheim, in dem auch die Eltern der Jugendlichen gewohnt haben.

Die Erwachsenen werden somit wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt und müssen sich mit ihrem Schicksal auseinandersetzen. Doch das bringt die Familien letztendlich wieder näher zusammen. „Die Botschaft des Stücks ist, dass man jede Hürde zusammen besser meistern kann“, betont die Theaterpädagogin. Das wird ebenso mithilfe eines Liedes verdeutlicht. „Wir haben zu der Melodie von ,Glaub an Dich‘ des Sängers Eric Fish einen eigenen Text verfasst, der die Aussage des Bühnenstücks noch einmal zum Ausdruck bringt.“

Eine weitere Besonderheit des Stücks ist das Improvisieren: Es gibt zwar einen groben Ablaufplan, der klärt, was sich in einer Szene abspielt. Aber ein Textbuch ist nicht vorhanden. „Das entsteht spontan. Daher wird das Stück, so wie wir es heute proben, nicht identisch mit dem bei der morgigen Aufführung sein. Doch dadurch hält sich die Aufregung bei mir auch noch in Grenzen“, meinte Franziska Trump, die Postbotin in der Dramödie, am Dienstagabend.

Einen Tag später, am gestrigen Mittwoch, wurde dieses Konzept schließlich auf die Probe gestellt. Am Abend fand die Erstaufführung von „Ruinengeflüster“ in der Torgauer Justizvollzugsanstalt statt – 90 Minuten voller Gefühle, Gedanken, verdrängter Sehnsüchte, aber auch voller Hoffnung.

Ob es nach der Beendigung des Theaterprojektes ein weiteres mit der Gruppe geben wird, sei laut Thomsen noch offen. Doch den Kontakt werden die Laienschauspieler sicherlich nicht verlieren. Mittlerweile treffen sie sich auch in ihrer Freizeit und sind zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen. „Der Zusammenhalt ist von Woche zu Woche immer stärker geworden. Uns verbindet nicht nur die Schauspielerei, sondern auch das, was wir bisher gelernt haben“, schilderte Uwe Rank, der im Stück die Rolle von einem der Väter verkörpert, bei der Generalprobe.

Wer sich von dem Talent der Darsteller nun selbst überzeugen möchte, hat hierfür noch zwei Mal die Gelegenheit: zum einen am 7. Februar im KAP in Torgau und zum anderen am 25. Februar in der Heilandskirche in Beilrode. „Jeder kann gern vorbeikommen oder per E-Mail an ruinengefluester @gmail.com Karten reservieren“, so die Theaterpädagogin.