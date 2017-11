Vorhang auf für Schildauer Märchenstunde

Freuen können diese sich diesmal auf die Geschichte von Aschenputtel, an der gestern Vormittag zur Generalprobe nochmals kräftig gefeilt wurde. Dabei sah es zu Beginn gar nicht nach Theater aus. Am Tisch der Erstklässler wurde beispielsweise fleißig gerechnet. Aufgabe für Aufgabe gingen die Steppkes in ihren Arbeitsheften konzentriert durch.

Auch an den anderen Tischen ging es wie in den gewohnten Klassenzimmern zu. Das Märchenbuch schien für alle 48 teilnehmenden Schüler in weite Ferne gerückt zu sein – wenn da nicht schon die märchenhafte Dekoration gewesen wäre und Bühnentechniker Guido Kresov emsig am Mischpult an den Reglern hantierte.

Klar, hier würde gleich der kostümierte Spaß beginnen. Der Spaß mit den Zahlen hielt sich dagegen in Grenzen. Zum mittlerweile 19. Mal lädt die Grundschule Schildau nun schon zur großen öffentlichen Märchenstunde. Was bislang unter dem gewohnten Titel Weihnachtsgala firmierte, trägt in diesem Jahr den Zusatz „Winter“. Ein Blick hinüber nach Torgau erklärt dies. Durch den verlängerten Weihnachtsmarkt in der Großen Kreisstadt ist Bühnentechniker Guido nämlich dort gebunden.

Und noch eins unterscheidet die diesjährige Gala in der Gneisenaustadt von ihren Vorgängern: Auf das gewohnte Theaterspiel vor Schulen aus der Region muss aus Zeitgründen leider verzichtet werden. Doch Zeit ist bekanntlich relativ: So können sich die Bewohner des Altenpflegeheims „Sonnenhof“ in der nächsten Woche auf einen Besuch der Schüler freuen, die dann nach Angabe von Schulleiterin Rosmarie Fischer, die Gala nochmals in Auszügen zeigen werden. Heimleiterin Kristin Jülich, die gestern extra deswegen ins Volkshaus kam, nahm’s erleichtert zur Kenntnis.

Immerhin sei die Vorfreude der Heimbewohner derzeit doch sehr, sehr groß, hieß es.

Stichwort „Auszug“: Den mussten auch die Chorkinder gestern Vormittag gleich zu Beginn verkraften: Lief doch nicht alles ganz so rund, wie es sich Musiklehrerin Claudia Schneider vorstellte. „Noch mal alles auf Anfang. Das machen wir gleich nochmal.“ Doch dafür sind derlei Proben natürlich da.

Während vor den leeren Bänken noch kräftig gesungen wurde, bereitete sich hinter der Bühne ein Teil der kleinen Schauspieler auf seinen Einsatz vor. Die Mädchen aus der ersten Klasse verwandelten sich dabei in weiß-kostümierte Täubchen, ohne die es für Aschenputtel unmöglich gewesen wäre, die Ballnächte zu besuchen. Von Klassenlehrerin Dörte Teske gab es dann auch gleich noch ein „toi, toi, toi“ mit auf den Flug.

Trotz des Umstands, dass sie im Stück die Liebe ihres Lebens finden würde, war beispielsweise bei Sonja Albrecht in puncto Aufregung rein gar nix zu spüren. Die Zehnjährige, die erst am Sonntag Geburtstag feierte, darf in diesem Jahr die Hauptrolle übernehmen. Und auch Sanni Jende, neben Nelly Burghardt eine der beiden Stiefschwestern, ließ es ruhig angehen. „Ich kann doch meinen Text“, betonte sie. Da könne wirklich nichts schiefgehen.

Übrigens: Für das kommende Jahr hat sich die Grundschule zum 20. Gala-Jubiläum schon mal Frau Holle ins Regiebuch geschrieben. Dan wird es auch wieder einen Auftritt vor den Nachbarschulen geben. „Ganz bestimmt“, versicherte die Schulleitern.