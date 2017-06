Vorhang zu in der Kreisliga Nordsachsen

Fußball. Der SC Hartenfels Torgau II wollte sich unter seinem alten Namen aus der Fußball-Kreisliga verabschieden, geht man doch in der Saison 2017/2018 eine Fusion mit Elbaue II/Großtreben ein. Doch den Hartenfelsern gingen am letzten Spieltag die Spieler aus und ein Antreten in Spröda war schier nicht möglich. Auch Elbaue II/Großtreben spielte letztmalig unter seinem alten Namen und wollte sich mit einem Dreier in Oschatz verabschieden, doch es klappte nicht ganz. Absteiger Oschatz führte bis zur 87. Minute mit 2:0.

Der eingewechselte Bader erzielte zur Freude seiner Mitspieler noch zwei Treffer zum schmeichelhaften Remis. Ganz von der Rolle war Doberschütz-Mockrehna II. Seit Wochen stehen die Frisch-Auf-Kicker als Absteiger fest. Im letzten Spiel verloren sie gar noch zweistellig. Ihr Leidensweg mit nur zwei Punkten aus der abgelaufenden Serie hat nun ein Ende. Der SV Traktor Naundorf holte sich am letzten Spieltag mit einem Sieg über den LSV Mörtitz noch die Bronzemedaille, weil die vor ihnen platzierten Delitzscher und Zschortauer schwächelten. Delitzsch II holte beim Aufsteiger Laußig ein Remis und Belgern war in Zschortau mit einem 2:1-Sieg erfolgreich. Mit dem Sieg von Aufsteiger Bad Düben in Rackwitz (allerdings durch ein Rackwitzer Eigentor in der Schlussminute) endete die Kreisligaserie 2016/2017.

Statistik

SV Laußig – ESV Delitzsch II 1:1 (1:1)

TF: 1:0 Funke (25.), 1:1 Bothur (28.); GK: 3 x Laußig, 4 x Delitzsch; SR: Schlenski (Spröda); ZS: 75

TSV Rackwitz – FV Bad Düben 1:2 (1:1)

TF: 1:0 Giesel (24.), 1:1 Hielscher (40.), 1:2 ET Rackwitz (86. Barthelmann); GK: 1x Rackwitz; SR: Kottenhahn (Delitzsch); ZS: 76

SG Zschortau – SV Roland Belgern 1:2 (1:2)

Belgern: Straube, Merzsch, Körner, Ender, Langrock, Wolter, Näke, Fiedler, Schneider, Kisser, Seidel; Gelb: 1x Belgern; TF: 1:0 Gohla (12.), 1:1 Langrock (29.), 1:2 Näke (39.); SR: Schlenski (Spröda); ZS: 35

Oschatz – Elbaue Torgau II/Großtr. 2:2 (2:0)

Torgau/Großtreben: Fischer (62. Schenke), Meyer (55. Bader), Kurth, Letzel, Prautzsch (46. Kempf), Rabe, Götze, Schrinner, Schröder, Krost, Peter; TF: 1:0 Reichert (6.), 2:0 Erdmann (38.), 2:1 Bader (87.), 2:2 Bader (90.+2), SR: Hartig (Merkwitz); ZS: 40

SV Traktor Naundorf – LSV Mörtiz 4:3 (2:0)

TF: 1:0 Siegel (7.), 2:0 Radeck (8.), 2:1 Schrader (55.), 2:2 Wend (72.), 3:2 Eigenwillig (84.), 4:2 Brand (86.), 4:3 Schrader (90.); GK: 1 x Naundorf, 2 x Mörtitz, GRK: 1x Naundorf; SR: B. Wogawa (Merkwitz); ZS: 40

SV Wölkau – FA Dob.-Mockrehna II 14:1 (8:1)

Dob.-Mockrehna: Springer, Schilling Berger, Bardt, Opfermann, Heine, Stange, Reuber, Bela, Kohl, Seier; TF: 1:0 Kummer (5.), 2:0 Kummer (8.), 2:1 Bardt (14.), 3:1 Opitz (15.), 4:1 Kummer (23.), 5:1 Opitz (32.), 6:1 Kummer (33.), 7:1 Opitz (36.), 8:1 Kummer (39.), 9:1 Opitz (48.), 10:1 Kummer (57.), 11:1/12:1 Opitz (67./75.), 13:1 Matthes (80.), 14:1 Zenker (89.); GK: 1 x Wölkau, 1 x Mockrehna; SR: Tayert (Laußig); ZS: 62

SV Spröda - SC Hartenfels II ausgefallen

(Hartenfels II nicht angetreten)

Endstand: