Vorschau Landesklasse | 19. Spieltag

Fußball. Obwohl bald das letzte Drittel der Saison bevorsteht, können von den Süptitzern und Schildauern noch genügend Punkte erkämpft werden, um die Klasse zu halten. Zumindest theoretisch.

TSV 1862 Schildau – HFC Colditz

Diese Aufgabe scheint für den TSV nicht lösbar zu sein. Nach der klaren Niederlage in der Vorwoche gegen den Döbelner SV (1:5) trifft die Frank-Elf nun auf den Tabellenführer. Der verlor bisher nur eine Partie, spielte in der Vorwoche gegen die Naunhofer allerdings nur Remis, gewann aber alle anderen, teilweise sehr deutlich. Von den Schildauern ausgerechnet gegen diesen Gegner zu erwarten, dass Punkte erkämpft werden, ist unrealistisch.

Vielmehr wird das Ziel der TSV´ler darin bestehen, die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten. Das Hinspiel endete mit einem 6:0-Sieg der Colditzer. Den letzten Sieg konnten die Schildauer gegen den HFC im Februar 2016 feiern, John war damals Schütze des Siegtores. Die Elf um Torjäger Schwibs, dem bisher in dieser Saison bereits 25 Tore gelangen, wird auch an der Kurzwalder Straße weiter auf Kurs Sachsenliga bleiben wollen. Doch TSV-Trainer Axel Frank sieht trotzdem das Positive: „Die Mannschaft hat in der Vorwoche, zumindest in der ersten Halbzeit, eine gute Leistung gezeigt. Zudem ist die Stimmung in der Elf nach wie vor gut. Trotzdem sagt die Konstellation klarer Erster gegen klares Schlusslicht alles aus. Wir wollen uns dessen ungeachtet aktiv am Spiel nach vorn beteiligen, nicht nur in der Defensive stehen. Und versuchen, Fehler wie in Döbeln zu vermeiden. Wenn uns das gelingt, bin ich zufrieden.“

Dass sich die TSV´ler nach eigenem Bekunden schon jetzt mit dem Unabwendbaren, sprich dem Abstieg, abgefunden haben, liegt sicher nicht nur am vorhandenen, besser fehlenden Potenzial der Elf, sondern auch an den vielen Hindernissen, mit denen (nicht nur) die Schildauer seit Jahren kämpfen. Insofern spiegelt sich in ihnen auch die Misere der Region in Bezug auf unabdingbare Voraussetzungen für einen einigermaßen erfolgreichen Fußball wieder. Leider ist das so.

TSV 1862 Schildau voraussichtlich mit: Müther; Gesse, Czysewski, St. Schubert, Elbe, Rother, Geissler, Otto, Reiche, Fabritius, Kanitz

Reserve: Heika, Klotzsch, D. Schubert, Stark, Weißbart

es fehlen: Knorr, Sablottny (verletzt), Stahn (Arbeit)

Anstoß: Samstag, 15 Uhr

Roter Stern Leipzig – SV Süptitz

Die erste Punktspielpartie im Jahr 2018 wird für den SV morgen mit Sicherheit zu einer echten Bewährungsprobe. Zum einen geht es gegen den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, zum anderen erwartet die Bachmann-Elf eine für diese Spielklasse ungewöhnlich große Fangemeinde der Roten Sterne. Und die kann mächtig Stimmung machen.

Die Leipziger, aktuell Zwölfter mit zwei Zählern mehr auf dem Konto, spielen ebenfalls eine sehr durchwachsene Saison, die sie im Ergebnis in die unmittelbare Nähe der Abstiegsplätze geführt hat. Deshalb werden sie den Sieg mit aller Macht anstreben. Kann der Neuling standhalten? Coach Nico Bachmann: „Die Leipziger haben den Vorteil, dass sie in diesem Jahr bereits ein Punktspiel absolviert haben. Sie wissen, wo sie leistungsmäßig nach der Winterpause stehen. Wir nicht. Hinzu kommt, dass wir gerade auf der Torhüterposition improvisieren müssen. Die Vorzeichen sind also alles andere als günstig. Ich gehe aber davon aus, dass die Mannschaft dessen ungeachtet alles versuchen wird, denn die Tabellenkonstellation bietet eine gute Chance, einen Schritt nach vorn zu machen. Das muss Ansporn genug sein.“

Das Hinspiel im November verlor der SV nach einer enttäuschenden Leistung glatt mit 0:3. Grund genug, sich morgen einiges an Selbstvertrauen für die zweite Saisonhälfte zu holen.

SV Süptitz voraussichtlich mit: Gerlach; Günther, Vogel, Bachmann, Melzer, Kunath, Meißner, Dehnert, Schulze, Drabon, Melichar

Reserve: Hudewenz, Jörke, Hidalgo, Schürz

es fehlen: Weber, Grieser (verletzt)

Anstoß: Sonntag, 15 Uhr