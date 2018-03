Vorschau Talk Point-Kreisliga | 16. Spieltag

Fußball. Dabei überraschte Oschatz seinen Erzrivalen aus Naundorf durch Treffer der Ex-Süptitzer Wiesner und Erdmann und nahm die Traktor-Mannen wohl damit endgültig aus dem Meisterrennen. Dieses machte die andere Naundorfer Mannschaft vom Rande Eilenburgs wieder spannend, denn sie bezwang den bis dato niederlagenfreien Aufstiegsanwärter aus Zschortau.



Mörtitz konnte sich dies indes spielfrei von der Tabellenspitze aus anschauen und greift am morgigen Sonntag gegen die Wiesner-Elf wieder in den Spielbetrieb ein. Im Hinspiel war es noch eine klare 5:0-Angelegenheit für Mörtitz, doch seitdem hat sich einiges verändert in der bis dahin tristen Döllnitzstadt. Wiesner hauchte den Seinen wieder Leben ein, führte das Team weg vom letzten Platz auf Rang elf mit Kontakt zum gesicherten Mittelfeld der Liga. Inwieweit das Team so stabil ist und dem Leader Paroli bieten kann, wird sich am morgigen Sonntag zeigen.



Eine ebenfalls schwere Aufgabe steht vor den Belgeranern, die die SG Zschortau im heimischen Döner empfangen. Auch wenn der Gast vor Wochenfrist seine erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen musste, so bleiben die Rand-Delitzscher das Maß der Dinge und haben das Heft noch selbst in der Hand. Im Gegensatz zum Roland haben die Gäste auch schon 90 Minuten in den Beinen und wissen wie sich ein Pflichtspieleinsatz in 2018 anfühlt. Diesen Nachteil werden die Rolandstädter mit ihren eigenen Tugenden Wille und Bereitschaft egalisieren müssen, um dem Dritten etwas abzuringen. Auch wenn der Blick auf die Tabelle aktuell nicht wirklich lohnt und schief ausschaut, so hat Zschortau gleich zwei Partien weniger auf dem Konto als die direkte Konkurrenz aus Mörtitz und Naundorf und somit noch alles selbst in der eigenen Hand.



Samstag, 13 Uhr:

Schenkenberg II – DelitzschII/Spröda

Samstag, 15 Uhr:

Glesien – Rackwitz

Sonntag, 15 Uhr:

SV Naundorf – Wölkau

Belgern – Zschortau

Traktor Naundorf – Selben

Mörtitz – Oschatz

spielfrei: Strelln/Schöna/Röcknitz