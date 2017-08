Vorsicht Abzocke!

Torgau. Diese Geschichte eines Rentners aus dem Raum Torgau ist unter Garantie nicht nur ein Fall für den Prellbock 2017 der Verbraucherzentrale sondern auch für den Richter: Der Betroffene hatte bis vor wenigen Tagen vom sogenannten Call ID Spoofing noch nichts gehört. Doch dann sollte er spüren, wie nervenaufreibend dieser Anglizismus im wahren Leben werden kann. Um auf Nummer sicher zu gehen, folgte letztlich der Gang zum Anwalt. Für Jakob Reiche, Rechtsanwalt der Torgauer Anwaltskanzlei Wöhlermann, Lorenz & Partner, war dieser Fall auch eine Premiere. Obgleich Reiche die Thematik an sich nicht unbekannt war, hatte er mit der Problematik zum ersten Mal beruflich zu tun.



Doch was war passiert? Ein vorgeblicher Anruf der Deutschen Bundesbank aus Frankfurt/M. hatte besagten Rentner zuerst nur irritiert. Doch dann wurde die Geschichte verzwickter. Angeblich liege ein gerichtlicher Pfändungsbeschluss mit einem Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft Berlin für das Konto des Rentners vor. Zur Bestätigung wurde dem Senior gleich noch die angebliche Telefonnummer der Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Mit einer sofortigen Überweisung von 4.800 Euro könne der Rentner den Pfändungsbeschluss jedoch vergessen machen, verklang die Stimme am Telefon. „Ha! Nepper, Schlepper, Bauernfänger“, war sich der Angerufene sicher, zumal auch noch eine Handynummer eines angeblichen Staatsanwalts mitgeteilt worden war. Doch welcher Staatsanwalt gibt schon seine Handy-Nummer raus?



Aus der anfänglichen Sicherheit wurde jedoch ganz schnell Unsicherheit. Denn die Telefonnummer, die dem Rentner da von der vorgeblich Deutschen Bundesbank mitgeteilt worden war, führte tatsächlich nach Berlin – ins Amtsgericht Berlin Mitte. Dass es sich dabei lediglich um die Faxnummer handelte, war nicht sofort ersichtlich, denn der Anschluss war ständig besetzt. „Mein Mandant hatte tatsächlich den Eindruck bekommen, dass hier etwas gegen ihn am Laufen sei“, erklärte Rechtsanwalt Reiche. Zumal dann auch noch sein Mandant von dem angeblichen Staatsanwalt fortwährend kontaktiert worden sei. Dieser sei dermaßen aufdringlich gewesen, dass sich der Senior anwaltlichen Beistand eingeholt habe.

Eine Überprüfung der im Telefondisplay des Rentners angezeigten Anrufernummer habe dann auch tatsächlich nach Frankfurt zur Deutschen Bundesbank geführt. „Allerdings zu einer Abteilung, die mit täglichen Geldtransfers nichts zu tun hat“, sagte Rechtsanwalt Reiche. Doch für seinen Mandanten sei auch dies nicht erkennbar gewesen.



Ende vom Lied: Die Aufregung des Rentners hatte sich letztlich wieder gelegt. Geraten wurde auch der Gang zur Polizei, da die Anrufe offensichtlich in betrügerischer Absicht erfolgten. Bei der Deutschen Bundesbank habe man den Hinweis der Torgauer Anwaltskanzlei, dass sich Unbekannte der dortigen Telefonnummern bedienen, dankend entgegengenommen und eine Sicherheitsprüfung veranlasst.



„Ich kann wirklich nur jedem den Rat geben, bei vergleichbaren Aktionen sofort zur Polizei zu gehen“, empfahl Rechtsanwalt Reiche. Auch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur sei ratsam, um verdächtige Nummern aus dem Verkehr zu ziehen.



André Fritzsche von der Torgauer Verbraucherzentrale empfiehlt bei derart gelagerten Fällen einfach aufzulegen. Im Zweifel würde der echte Staatsanwalt bestimmt einen Brief schreiben. „In jedem Fall ist es gut, wenn der Verbraucher den Sachverhalt zur Anzeige bei der Polizei bringt, die Presse einschaltet und die Verbraucherzentrale Sachsen vor Ort informiert. Denn nur so können andere Verbraucher gewarnt werden“, sagt Fritzsche.