Vorsorge für den Ernstfall

Torgau. In der Torgauer Niederlassung der Verbraucherzentrale Sachsen dreht sich am 1. August alles um die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Geplant sind ein Vortrag und individuelle Beratungsgespräche.



„Schicksalsschläge können jeden treffen, vollkommen unerwartet. Dann stellt sich bei einem Unfall, einer plötzlichen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit die Frage, wer die eigenen Angelegenheiten regelt und welche Wünsche man für eine medizinische Behandlung bereits im Vorfeld festlegen kann“, sagt André Fritzsche, Leiter der Verbraucherzentrale in Torgau. Er weiß: Die Vorstellung, dass Ehepartner und eigene Kinder automatisch die Entscheidungen treffen können, ist ein Irrtum. „Begibt man sich selbst auf die Suche nach passenden Formularen und Informationen überkommt einen schnell ein Gefühl der Überforderung.



Was bedeuten Begriffe wie Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung konkret und welches Dokument brauche ich für mich? Was passiert eigentlich, wenn nichts regelt wird? Reicht ein Formular aus, wenn ja welches und wie formuliere ich meine Wünsche am besten, damit im Ernstfall eben doch nach meinem Willen gehandelt wird?“



Der einstündige Vortrag beginnt 13.30 Uhr, für den Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr können individuelle Beratungen vereinbart werden. Gebühren entstehen keine, Anmeldung unter 0341 6962929.