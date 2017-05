Vortrag begeisterte

Fußball. Rainer Hertle, der ehemalige Präsident des Leipziger Fußballverbandes und Vize des Sächsischen Fußballverbandes, würde mit seinem Wissen und seinem fundierten Personengedächtnis jede Talkshow am Sonntagvormittag im TV sprengen, in dem es um Lokal- beziehungsweise Regionalfußball und dessen Entwicklung geht. Etliche Monate hat er in diversen Archiven zugebracht und gestöbert und hat sich alles über den Fußball in der ländlichen Region um Leipzig abgeschrieben, abgespeichert und abgescannt und sich so ein tiefgreifendes Wissen angeeignet.



Und er kennt sie scheinbar alle, die ehemaligen Topspieler des jeweiligen Spieljahres. Davon konnten sich die (gerade einmal) 19 Zuhörer beim Vortrag des ehemaligen Rechtsanwaltes aus Halle/S. in der vergangenen Woche im Torgauer Museum überzeugen. Hertle stellte die Entwicklung des Lokalfußballs, der maßgeblich durch die bisweilen fünf (!) Verbände beeinflusst wurden dar. Freisprechend und ohne großes Manuskript referierte er, als ob er seine Doktorarbeit über dieses Thema mündlich verteidigt, mehr als eine Stunde lang über die Entwicklung des Fußballsports in der Region Torgau nach 1945. Allen gefiel’s!