Würdige Preisträger, würdiger Rahmen

Bad Düben. Strahlende Gewinner, zufriedene Preisstifter und mit 230 Gästen aus ganz Nordsachsen ein voller Saal im Heide Spa Hotel- und Resort in Bad Düben: Auf dem Empfang der Wirtschaft des Landkreises Nordsachsen, der unter dem Motto „Zukunft hier“ stand, sind am Donnerstagabend die Wirtschaftspreise verliehen worden. Sie gehen an die Unternehmen GRAMON Fassadenbau in Graditz, Profiroll Technologies in Bad Düben und die Cavertitzer Elektromontage GmbH in Schirmenitz.



GRAMON-Geschäftsführer Ulrich Schneider sagte nach der Preisverleihung, dass er die Auszeichnung gleichsam als große Ehre wie auch als Motivation empfinde, auch in den kommenden Jahren nicht lockerzulassen. Gemeinsam mit seiner Tochter Kathrin und Sohn Hagen hatte er die Trophäe als erster Preisträger des Abends aus den Händen Andreas Plauls, Geschäftsführer der Torgauer Verlagsgesellschaft (TVG) erhalten. Die TVG ist Herausgeberin der Torgauer Zeitung, die den Wirtschaftspreis vergab.



Seit 1999 am Markt hat sich das Familienunternehmen auf die Planung und Montage von hochwertigen Fassadensystemen spezialisiert. Eines der Vorzeigeprojekte ist die Vorhangfassade der Pauliner-Kirche am Leipziger Augustusplatz. Auch in Berlin und Dresden haben die Fassaden-Profis ihre Spuren hinterlassen. „Mit einer ordentlichen Mischung aus hoher Professionalität, gesundem Spieltrieb und einem ambitionierten Team in Vorbereitung, Planung und Umsetzung wurde aus dem Pferdedorf heraus der Markt erobert“, sagte TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber in seiner Laudation auf das Unternehmen.



Über den Preis der Leipziger Volkszeitung Delitzsch-Eilenburg freuten sich Geschäftsführer Stephan Kohlsmann und Werner Ende von Profiroll Technologies.Zweifelsohne ist das Unternehmen, das in der ehemaligen DDR schon als VEB Werkzeugmaschinenfabrik, kurz Wema, am Standort war, inzwischen ein Global Player. Es produziert Kaltwalzmaschinen und hat sich als Lieferant komplexer Technologien etabliert. Darüber hinaus fertigt und liefert Profiroll Umformwerkzeuge zum Kaltwalzen an Kunden weltweit und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Beschäftigt sind 243 Facharbeiter und 114 Ingenieure. Außerdem bildet der Betrieb 52 Lehrlinge aus. Damit ist Profiroll einer der größten Arbeitgeber in Nordsachsen.



Der Preis der Oschatzer Allgemeinen Zeitung ging an die Cavertitzer Elektromontage GmbH in Schirmenitz. Das Unternehmen hat sich auf die Installation von Komplettelektroanlagen für den Industrie- und Gewerbebau spezialisiert, beschäftigt 66 Mitarbeiter. Mit den zwei Tochterunternehmen sind es knapp 100 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro erwirtschaften. Auftraggeber sind unter anderem die Dehner Gartenmärkte, die Kaffeerösterei des Discounters Aldi und der Flughafen in Berlin. Den Preis nahm Firmenchef Siegfried Burschke entgegen.



Für die kulturelle Umrahmung des Empfangs sorgten die drei Ladies von Swing Bells aus Dresden, die mit Musik aus den 30er- und 40-er Jahren und tollen Stimmen das Publikum unterhielten, sowie der Comedy-Redner Dr. Jens Wegmann, der als Gastredner getarnt dem Landrat, seiner Behörde und dem Publikum den Spiegel vorhielt und Unterhaltung auf höchstem Niveau bot. Die Lacher und den Applaus hatte er auf seiner Seite.



Der Empfang der Wirtschaft fand zum elften Mal statt. Zum inzwischen fünften Mal wurden dabei die Wirtschaftspreise aller drei Lokalzeitungen Nordsachsens verliehen. Geehrt werden alle zwei Jahre Unternehmer, die durch Innovation ihre Firmen zukunftsfähig gestalten und damit ihren Mitarbeitern die Arbeitsplätze sichern. Preisträger der TZ waren in den vergangenen Jahren die Erzeugergemeinschaft Wildenhain (2009), der Torgauer Maschienenbau (2011), Intersport Höcke (2013) und das Seniorenzentrum am Gutspark Mockrehna (2015). Veranstaltet wurde der Empfang der Wirtschaft von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises.



Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) hat auf dem Empfang der Wirtschaft die Entwicklung des Landkreises gelobt: „Die Konjunktur ist stark und robust. Unsere Unternehmer schätzen die Wirtschaftslage positiv ein und die Geschäftserwartungen bleiben auf hohem Niveau. Zudem ging die Arbeitslosigkeit mit im September noch rund 7500 bei der Arbeitsagentur gemeldeten Personen stark zurück. Dies ist der niedrigste Stand seit Anfang der 90er-Jahre“, sagte Emanuel und dankte den Unternehmen für ihren Einsatz. Zugleich gab der Landrat bekannt, dass „in absehbarer Zeit nahezu alle Haushalte und Unternehmen mit schnellem Internet“ versorgt würden. „Dies ist mit 107 Millionen Euro das größte jemals vom Kreistag initiierte Projekt.“



Auch seine Visionen stellte Emanuel dem Publikum vor: Geplant sei ein Glas-Campus in Torgau. „Zunächst als Professional School mit modularen Weiterbildungsangeboten für die Glas- und Baustoffindustrie konzipiert, kann sich ein solches Angebot dann bis hin zu eigenständigen Studienangeboten entwickeln.“ Auch „eine leistungsstarke Ost-West-Straßenverbindung im Landkreis“ schwebt ihm vor. „Hier sollten wir mal querdenken, bevor wir morgen auf der A 14 und der A 4 im Stau stehen.“ Er wolle den Wandel in der Bildungs- und die Mobilitätsinfrastruktur nutzen, um Nordsachsen weiter voranzubringen. Derzeit werde ein Kreisentwicklungskonzept erarbeitet. Emanuel lud die Gäste ein, daran aktiv mitzuarbeiten.



Die Laudatio

Von Sebstian Stöber

#Zukunft_hier! das ist seit 27 Jahren die DNA der TZ-Mediengruppe, für die ich heute sprechen darf. Als Medienhaus, das in den Räumen einer kleinen Bäckerei angefangen hat, sind wir mit den Unternehmern und Unternehmen unserer Stadt, unserer Region Torgau groß geworden. Mit ihnen teilen wir diese DNA.

Die gemeinsame Vision, abseits des Leuchtturms Leipzig das wirtschaftliche Fundament für eine lebenswerte Heimat zu schaffen, trägt uns alle bis heute.

Das große Thema dieser Tage ist die Schwarmstadt Leipzig. An der Pleiße boomt es. Doch im Schatten der Metropole wächst und gedeiht auch die Wirtschaft in unserem Landkreis.



Es muss sich niemand verstecken, der es auf dem Land zu unternehmerischem Erfolg gebracht hat. Im Gegenteil. Die Hürden, auf dem Land zu bestehen, sind oftmals höher, als in den Ballungszentren. Dass ein Nordsachse Präsident der IHK zu Leipzig ist, finde ich deshalb grandios.



Der Blick nach Leipzig bringt mich auch zum diesjährigen Wirtschaftspreisträger der Torgauer Zeitung. Sie kennen vielleicht den Augustusplatz und das Paulinum. In diesem durchaus imposanten Bau steckt auch ein ordentliches Stück Nordsachsen. Denn die für das Erscheinungsbild entscheidende Fassade gäbe es in ihrer Form nicht ohne das Know-How dieser Firma aus dem Torgauer Ortsteil Graditz.

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, in der ersten Hälfte dieses Jahres hat die TZ-Mediengruppe Firmen aus ihrem Einzugsgebiet eingeladen, Teil eines Wirtschaftsmagazins mit der Überschrift #Zukunft_hier! zu werden. In diesem Magazin befanden sich schließlich 37 spannende Geschichten über richtungweisende Entscheidungen, innovative Ideen, Unternehmertum und lokale Bindung.



Allesamt Punkte, die in der Geschichte unseres Wirtschaftspreisträgers eine Rolle spielen und die dazu führten, aus dem Kreis dieser 37 besonderen Unternehmen, dieses eine herauszugreifen, das ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte.

Am Anfang stand die Entscheidung. Als sein Arbeitgeber Ende der 90er Jahre die Segel strich, stand der Graditzer Ulrich Schneider vor der Frage wie weiter. Der Fachmann für Fassaden und sein Sohn Hagen, bereits als Fassadenbauer selbstständig, blickten auf den Markt und sich tief in die Augen und gründeten 1999 gemeinsam ein Unternehmen.



Doch der erste Bauboom war vorbei. Die Auftragsbeschaffung gestaltete sich zäher als erwartet, und so dauerte es gut fünf Jahre, bis Schneiders soliden wirtschaftlichen Boden unter ihren Füßen spürten. In dieser Zeit lernten sie viel, unter anderem, dass dauerhafter Erfolg für sie nur in einer Nische möglich sein würde.



Womit wir beim Thema Innovation wären, denn das Graditzer Unternehmen spezialisierte sich in den Folgejahren auf Fassadensysteme, die anderen als zu kompliziert erschienen, als dass sie lukrativ sein konnten. Mit einer ordentlichen Mischung aus hoher Professionalität, gesundem Spieltrieb und einem ambitionierten Team in Vorbereitung, Planung und Umsetzung wurde aus dem Pferdedorf Graditz heraus der Markt erobert.



Die feste Überzeugung unseres heutigen Wirtschaftspreisträgers, dass #Zukunft_hier! möglich ist, manifestierte sich 2007 noch einmal sehr deutlich. Ulrich Schneiders Tochter Kathrin hatte sich eine Existenz im Süden der Republik aufgebaut. Als ihr betriebswirtschaftliches Wissen aber zu Hause gefragt war, packte sie ihr Leben in Kisten und Koffer und kehrte viel eher als geplant zu ihren Wurzeln zurück.



Eine gute Entscheidung. Für alle. 2010 stand schließlich der erste Millionen-Auftrag im Buch. Ein Hotel bekam zum noblen Inneren ein noch nobleres Äußeres. Inzwischen hat sich das Umsatzvolumen bei drei bis vier Millionen Euro im Jahr eingependelt. Wie damit umgegangen wird, ist eine Frage des Unternehmertums. An dieser Stelle möchte ich Ulrich Schneider zitieren:

„Unsere Zukunft liegt hier. Unsere Aufgabe ist es, jetzt so zu arbeiten, dass wir die nächste Rezession abfedern können. Mit unserer fachlichen Kompetenz wollen wir die Mitbewerber hinter uns lassen. Wir müssen die Firma sein, nach der die anderen fragen!“