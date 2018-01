Wacker ohne Chance beim Regio-Cup

Fussball. Kein gutes Ergebnis für Fußball-Nordsachsenligist Wacker Dahlen. Die Mannschaft unterlag beim Regio-Cup in Döbeln einigen Kontrahenten und verpasste damit die Chance auf einen Spitzenplatz.

Fussball. Fußball-Nordsachsenligist Wacker Dahlen kam beim Regio-Cup in Döbeln nicht über Rang sieben hinaus. In der Vorrunden-Gruppe A des Hallenturniers mussten sich die Dahlener zunächst dem HFC Colditz mit 0:3 geschlagen geben und unterlagen dann auch dem Döbelner SC (beide Landesklasse) mit 1:3 sowie dem SV Ostrau (Kreisoberliga Muldental) mit 0:3. Nach dem letzten Platz in der Vorrunde konnte sich Wacker im Spiel um Platz sieben gegen den SV Strehla (Kreisoberliga Meißen) nach einem 0:0 mit 1:0 im Neunmeterschießen behaupten.

Sachsenligist FC Grimma verteidigte seinen Titel und gewann wie im Vorjahr den Regio-Cup um den Wanderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Döbeln. In einem spannenden Endspiel setzten sich die Grimmaer gegen den HFC Colditz nach einem 1:1 mit 2:1 im Neunmeterschießen durch und sicherten sich auch die Auszeichnung des besten Torschützen des Turniers: Christoph Jackisch wurde für seine sechs Treffer geehrt. Dritter wurde Kreisoberligist Roßweiner SV, der im kleinen Finale Lokalmatador Döbelner SC mit 2:1 besiegte. Großer Applaus kam noch einmal auf, als mit Paul Stiller der Keeper der Döbelner A-Junioren als bester Torhüter ausgezeichnet wurde.