Wahl 2017: Das interessiert die TZ-Leser

(1) Es gibt in Deutschland genügend Arbeit, aber nicht genug, die für die geleistete Arbeit bereit sind zu zahlen. Das trifft vor allem den öffentlichen Bereich und deshalb die Frage an die Kandidaten: „Welche Bedeutung hat für für Sie die Arbeitstätigkeit eines Menschen? Sollte nicht der Wert der Arbeit für die Gesellschaft anders eingeschätzt werden, nämlich dahingehend, welchen Beitrag die geleistete Arbeit für das Wohl der Menschen hat.“



• Rüdiger Kleinke: Arbeit hat für mich und meine Partei einen besonders hohen Wert. Ich lehne es jedoch ab, Menschen gegeneinander auszuspielen. Wir sind uns vermutlich einig, dass gerade der öffentliche Dienst eine hohe Vorbildfunktion für faire Arbeit hat. Dieser Verantwortung wird der öffentliche Dienst nicht immer gerecht. Da denke ich vor allem an die Unzahl von befristeten Stellen. Aus diesem Grund schlägt die SPD die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen vor.



• Susanna Karawanskij: Ja, in diese Richtung sollte es einen Sinneswandel geben, den wir als LINKE politisch voranbringen wollen! Die Löhne müssen für ein gutes Leben und für eine Rente reichen, die den Lebensstandard im Alter sichert. Arbeit darf nicht krank machen, sie muss planbar und mit dem Leben mit Kindern vereinbar sein. Arbeit muss für alle Menschen sicher und unbefristet, tariflich bezahlt, sozial abgesichert und demokratisch mitgestaltet sein. Das gilt, egal ob die Arbeit mit Laptop oder Wischmopp, im Pflegekittel oder Blaumann geleistet wird! In einem reichen Land wie Deutschland fängt sozial gerechte Politik damit an, dass Armut trotz Arbeit, sozialer Abstieg und permanente Unsicherheit in prekären Jobs sofort gestoppt werden.



• Christoph Waitz: Der Wert von Arbeit kann sicherlich sehr unterschiedlich bewertet werden. Ich bin aber der Auffassung, dass es nicht Aufgabe von Politikern ist hier an Stelle der bisherigen Bewertung eine Neubewertung nach ökologischen oder ethischen Werten zu setzen. Der Wert der Arbeit wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bzw. durch die sie vertretenden Gewerkschaften ausgehandelt. In diesem Prozess gibt es für beide Parteien klare Regeln. Es besteht kein Grund davon abzuweichen.



• Marian Wendt: Dem Wohl der Menschen dienen unterschiedlichen Arten von Arbeit – auch im öffentlichen Bereich. Der Notarzt in der Erstaufnahme, die Kita-Erzieherin, der Busfahrer, der Polizist und auch der Behördenmitarbeiter, der nach Recht und Gesetz Anträge prüft, sind nicht weniger wert als Straßenfeger oder Fabrikarbeiter. Wir alle brauchen einander und dienen unserer Gesellschaft.



• Detlev Spangenberg: Arbeit ist mehr, als nur Geld verdienen. Arbeit bedeutet Mitwirkung an der Gesellschaft, dabeisein, geschätzt werden. Dies ist schon lange nicht mehr als Wert in der Gesellschaft verankert. Das hängt damit zusammen, daß allein die Lohnzahlung nicht für ein Engagement in der Gesellschaft in einem Unternehmen ausreicht. Ideelle Anerkennung von Arbeit, über den Lohn hinaus, ist mindestens genauso wichtig, Hier sei beispielhaft der Umgang mit dem Menschen in der ehemaligen DDR beschrieben: Auch Arbeiten, die heute nicht mehr gemacht werden wollen, wurden mit verschieden Stufen der Anerkennung bedacht. Auch wenn dies der Knappheit der Arbeitskräfte vielleicht vorrangig zu begründen war, war es für die Menschen meist ein Motivationsschub. In unserem Land verwahrlost der öffentliche Raum zunehmend: Parks, oft auch Friedhöfe, Straßen, Bahnanlagen, Plätze und Gebäude befinden sich vielfach in einem beklagenswerten Zustand, und Bürger leiden oft darunter. In Anbetracht dessen ist die Frage danach berechtigt, ob eine Arbeitsleistung zur Pflege des öffentlichen Raumes in ihrem Wert wesentlich höher eingeschätzt werden sollte, als bisher. Ja, dem ist zuzustimmen, auch wäre es zu befürworten, in diesen Bereich mehr zu investieren. Allerdings ist durch eine verfehlte Politik der vergangenen Jahrzehnte die Öffentliche Hand hochverschuldet, vom Bund bis in die Kommunen, womit ein Bestreben hier Abhilfe zu schaffen wohl leider weiter hintenangestellt werden wird. Infolge des politischen Raubbaues der Vergangenheit sind nicht einmal mehr die öffentliche Sicherheit und die Einhaltung des Gewaltmonopols des Staates gewährleistet.



• Jörg Bornack: Erwerbsarbeit ist für die meisten Menschen ein ganz zentraler Teil ihres Lebens. Sie stecken Energie, Lebenszeit, Können und Kreativität in ihre Aufgaben. Bei guter Arbeit wissen sie sich gebraucht und finden Anerkennung. Fast jede und jeder wünscht sich eine Arbeit, die finanziell absichert, die gut ins Leben passt, die erfüllt und Freude macht. Darin liegt die große Bedeutung der Erwerbsarbeit für unsere Gesellschaft. Deshalb sind Arbeitslosigkeit und ungerechte Löhne gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wenn jemand aufgrund einer umfangreichen Ausbildung in der Lage ist, Anträge auf ihre rechtliche Zulässigkeit zu prüfen und so dafür Sorge trägt, dass Steuergelder nicht unrechtmäßig verteilt werden, dann hat auch das einen Wert für unser Gemeinwohl.



(2) Was halten Sie davon, alle langzeitarbeitslosen Hartz IV Empfänger 20 Stunden pro Woche für gemeinnützige Arbeiten heranzuziehen?

• Rüdiger Kleinke: Da bin ich dafür. Wer staatliche Leistungen empfängt und gesund ist, soll dafür der Gesellschaft auch etwas zurück geben in Form von gemeinnütziger Arbeit.



• Susanna Karawanskij: Das Hartz IV-System ist gescheitert und muss abgeschafft werden! Wir ersetzen es durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Ich will die Ursachen der Erwerbslosigkeit bekämpfen, soziale Sicherheit garantieren und Armut beseitigen. Dazu müssen 1. zusätzliche, gut bezahlte und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze geschaffen werden - statt Minijobs und unfreiwilliger Teilzeitarbeit. 2. Wer erwerbslos ist, darf nicht in Armut gedrängt werden. Und 3. müssen wir einen öffentlichen Beschäftigungssektor für Menschen schaffen, die derzeit keiner regulären Beschäftigung nachgehen können. Dieser öffentliche Sektor kann auch gemeinnützige Arbeit umfassen. Ich bin aber gegen eine Arbeitsverpflichtung bzw. Zwangsarbeit.



• Christoph Waitz: Das ist eine interessante Idee.



• Marian Wendt: Unser Gemeinwohl hängt vom Engagement eines jeden ab. Wer beschäftigungslos und körperlich fit ist, sollte sich gemeinnützig einbringen. Pauschalmaßnahmen, wie etwa konkrete Wochenstundenangaben, bringen leider erfahrungsgemäß wenig. Wer nicht mitwirkt, sollte eher sanktioniert werden.



• Detlev Spangenberg: Eine Beschäftigung Langzeitarbeitsloser ist grundsätzlich zu befürworten – wer Unterstützung vom Staat und damit von der Allgemeinheit erhält, sollte diesem auch etwas zurückgeben, außerdem bleibt somit der Betroffene besser in die Gesellschaft und in das Arbeitsleben eingebunden. Die genaue Anzahl der Stunden hierfür und Bedingungen wären zu erörtern. Es gilt immer zu beachten, wer keine Arbeitsleistung für den Staat bringt, dazu aber in der Lage ist, für den müssen immer andere Leistung mit erbringen. Das ist nicht sozial.



• Jörg Bornack: Für Menschen, die langzeitarbeitslos sind und absehbar keine Chance in der freien Wirtschaft haben, brauchen wir einen öffentlichen geförderten sozialen Arbeitsmarkt, der ihnen eine verlässliche Perspektive eröffnet. So finanzieren wir sozialversicherungspflichtige Arbeit und Teilhabe an der Gesellschaft statt Ausgrenzung in der Arbeitslosigkeit. Ein großer Teil der Langzeitarbeitslosen ist auch wegen ihres Gesundheitszustandes Harz IV Empfänger geworden.



(3) Bei kleinen Vergehen wird nach dem Verursacherprinzip gehandelt, bei großen Vergehen zahlt die Allgemeinheit. Frage: Wie sollte der Umgang mit dem Diesel-Betrug (es geht nicht um die Software, sondern die zu kleinen Zusatztanks) aussehen? Auf wen werden die Kosten umgelegt und vor allem wie?

• Rüdiger Kleinke: Der Umgang mit der Diesel-Affäre ist skandalös. Für die Umrüstung müssen die Konzerne aufkommen, die ihre Kunden mutmaßlich betrogen haben. Die verantwortlichen Manager sollen sich vor Gericht verantworten. Gerichte müssen unabhängig von irgendwelchen Ratschlägen der Politik die Urteile fällen.

• Susanna Karawanskij: Der Diesel-Skandal ist ein Trauerspiel aus kriminellen Machenschaften der Autokonzerne, dramatischem Politikversagen und millionenfach getäuschten Autokäufern. Dass überhaupt Forderungen aufkommen, die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mit den Nachrüstkosten zu belasten, macht deutlich, wie sehr Verbraucherschutz und Ingenieursehre in Deutschland auf den Hund gekommen sind. Viel zu lange schon drücken sich die Konzerne um ihre Verantwortung und zwingen die getäuschten Autokäufer in langwierige Gerichtsverfahren. Die Bundesregierung hat dem kriminellen Treiben der Manager der Autokonzerne tatenlos zugesehen. Mit ihrer Reinwaschungstaktik gegenüber den Autokonzernen hat sich die Koalition mitschuldig gemacht am Millionenbetrug gegenüber Verbrauchern und Umwelt. Die Absprachen der Konzerne und das Wegsehen der Bundesregierung sind ein massiver Anschlag auf die Reputation des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Im Zweifel vertreten Union und SPD in schlechter Regelmäßigkeit die Interessen der Auto-Konzerne und lassen Verbraucher und Umwelt hinten runter fallen. DIE LINKE steht an der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese dürfen nicht zur Kasse gebeten werden - das Verursacherprinzip muss auch in diesem Fall angewendet werden.

• Christoph Waitz: Für die Kosten sind die Hersteller haftbar. Die Produzenten haben versprochen einen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften zu liefern. Wenn in diesem Fall eine Abweichung festzustellen ist hat der Käufer nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch das Recht Nacherfüllung zu verlangen oder kann vom Vertrag zurücktreten. ( § 434 Abs. 1 Satz3 BGB) Unabhängig von „Diesel – Gipfeln“ gilt in Deutschland noch immer das Kaufrecht des BGB. Ein Gang zum Anwalt und eine juristische Beratung können sich in diesem Fall lohnen.

• Marian Wendt: Ganz klar nehme ich die Autoindustrie in die Pflicht und erwarte eine neue Verantwortungskultur. Wenn strafbar gehandelt wurde, muss auch ermittelt werden. Die vereinbarten Software-updates sind dabei ein wichtiger erster Schritt, um schnell und flächendeckend eine Reduktion der Stickstoff-Emissionen bei den in Deutschland zugelassenen Diesel-PKW in den Schadstoffklassen Euro 5 und 6 zu erreichen. Die Kosten für Nachrüstungen tragen die Hersteller. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass dadurch weder Verbrauch noch Motorleistung oder Schadstoffausstoß negativ verändert werden. Für alle Nachrüstungen gilt: Die Hersteller müssen die Gewährleistung auf die Bauteile übernehmen, die durch die Maßnahmen beansprucht werden. Von den Herstellern erwarte ich, jetzt schnell und effektiv 5,3 Mio. Diesel-PKW in den Euro 5 und 6 Schadstoffklassen zu optimieren. In Bezug auf ältere Fahrzeuge werden die Hersteller mit eigenfinanzierten Maßnahmen, wie z.B. Umstiegsprämien Anreize für den Wechsel auf Fahrzeuge mit modernster Abgasnachbehandlung oder Elektroantrieb schaffen. Ziel ist, schnell und finanzierbar einen Flottenaustausch zu erreichen. Die Kaufprämien der Industrie sind daher ein wichtiger Beitrag, um moderne und sauberere Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen. Insgesamt müssen wir aber verbal abrüsten. Die Autoindustrie ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Deutschland. Wir dürfen Sie auch nicht über Gebühr schlechtreden. Denn wenn keiner mehr deutsche Autos kauft, dann wird sich dies schnell in der Zahl der Arbeitslosen niederschlagen. Es bleibt nach wie vor Tatsache: unsere heutigen Motoren sind auf dem höchsten Niveau beim Umweltschutz. Damit sind wir weltweit Vorreiter!

• Detlev Spangenberg: Die Frage ist hier, wie sich das Kraftfahrtbundesamt in der Angelegenheit weiterhin verhalten wird, welche Vorschriften zur Nachrüstung kommen sollen. Verpflichtende, unvorhergesehene Mehrkosten für den Fahrzeughalter dürfen damit jedenfalls nicht aufkommen. Wenn es um die Frage der Schuld geht, findet man bei genauem Hinsehen in der Angelegenheit auf verschiedenen Seiten mehr oder weniger Schuldige. Die Fahrzeughalter beziehungsweise –Käufer sind es jedenfalls nicht. Diese dürfen auch nicht mit Steuererhöhungen oder Fahrverboten bestraft werden, was einer Entwertung Ihres Fahrzeuges gleichkommt. Diese ungerechten Schikanen hatten wir in der Vergangenheit bereits mehrfach.

• Jörg Bornack: Die Kosten für die betrügerischen Machenschaften der Autokonzerne dürfen weder die Verbraucherinnen und Verbraucher noch die Unternehmen tragen. Wir wollen eine kosten- und bedingungslose Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge durch die Hersteller. Um Schadensersatzansprüche der Kunden besser geltend zu machen, wollen wir Sammelklagen auch in Deutschland ermöglichen.



(4) Was halten sie von der Möglichkeit der Volksabstimmung, wenn davor all diejenigen, die abstimmen dürfen, sich als mündige Bürger, die die Regeln von Respekt und Anstand kennen, erwiesen haben?

• Rüdiger Kleinke: Ich bin für Volksentscheide auf Bundesebene.



• Susanna Karawanskij: Demokratie bedeutet mehr, als alle vier Jahre Wahlen abzuhalten oder im Parlament abzustimmen. Wir wollen Bürgerrechte und demokratische Bestandteile ausweiten: indem wir mehr direkten Einfluss von Bürgerinnen und Bürgern auf politische Entscheidungen schaffen. DIE LINKE fordert mehr direkte Demokratie und Volksentscheide auch auf Bundesebene. Wir wollen, dass Demokratie wieder Vorrang vor wirtschaftlicher Macht hat. In Deutschland gilt zudem das allgemeine Wahlrecht, alle Bürgerinnen und Bürger besitzen grundsätzlich das gleiche Wahl- und auch Abstimmungsrecht. Deswegen dürfte ein Ausschluss bestimmter Menschen nach zusätzlichen Kriterien wie „Respekt“ aus Verfassungsgründen nicht möglich sein. In Fällen einer tatsächlichen Entmündigung eines Bürgers ist dieser z.B. ohnehin nicht zur Wahl zugelassen.



• Christoph Waitz: Unser Grundgesetz kennt eine solche Unterscheidung in mündige und unmündige Bürger nicht. Ich bin bei Volksabstimmungen auf Bundesebene sehr skeptisch. Es widerspricht unserer repräsentativen Demokratie. Damit könnten und müssten Entscheidungen des Bundestages in der Folge wieder aufgehoben werden. Die Entscheidung der britischen Bürger in Sachen Brexit macht deutlich, dass eine Entscheidung der Mehrheit des Volkes nicht notwendigerweise im Interesse eines Staates sein muss und sehr leicht von Motiven überlagert sein können, die mit der abzustimmenden Frage nichts zu tun haben.



• Marian Wendt: Demokratische Staaten wie Deutschland haben ein allgemeines Wahlrecht. Die Wahlberechtigung lässt sich nicht an Tugenden oder ethische Voraussetzungen knüpfen. Auch Unanständige und Respektlose nehmen an Volksabstimmungen und Wahlen in einem Rechtsstaat teil. Mündiges Bürgersein, Respekt und Anstand halte ich trotzdem für unentbehrlich für unser Gemeinwesen. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Wählers, dass Schreihälse und Gröhler nicht in unsere Parlamente einziehen!



• Detlev Spangenberg: Die AfD spricht sich für Volksabstimmungen aus – wir hatten vor zwei Jahren in Dresden einen Kongreß zur Direkten Demokratie.



• Jörg Bornack: Auch auf Bundesebene muss die direkte Demokratie gestärkt werden. Dazu gehört zwingend, dass Volksentscheide auf Bundesebene zukünftig möglich sind. Allerdings ist das Wahlrecht und damit auch das Recht zur Stimmabgabe bei Volksentscheiden ein universelles, das man nicht davon abhängig machen darf, ob sich jemand als mündig erwiesen hat. In einer Demokratie müssen alle die gleichen Rechte haben. Damit auch Jugendliche mitbestimmen können, braucht es eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

(5) Wie würden Sie auf den augenblicklichen Zustand der unbegrenzten Masseneinwanderung reagieren oder sogar agieren, besonders im Hinblick auf den beschlossenen, aber nach der Wahl verschobenen Familiennachzug von mehreren Millionen Migranten?

• Rüdiger Kleinke: Der Familiennachzug soll ausgesetzt bleiben.



• Susanna Karawanskij: Ich teile nicht die Beschreibung des Ist-Zustandes. Von „unbegrenzter Masseneinwanderung“ kann nicht die Rede sein: Die tatsächliche Zahl von neuangekommenen Geflüchteten in 2016 liegt nach Angaben der Bundespolizei bei unter 200 000 Menschen – also weit unterhalb von irgendwelchen geforderten ‚Obergrenzen‘. DIE LINKE tritt für eine weltoffene Gesellschaft und ein respektvolles Miteinander ein. Familiärer Zusammenhang und die Familie, quasi als Keimzelle der Gesellschaft ist wichtig, daher ist auch der Familiennachzug richtig. Migration hält viele Chancen bereit sowohl für die Migrierenden als auch für die Gesellschaft.



• Christoph Waitz: Ich kann nicht erkennen, dass wir in Zeiten einer unbegrenzten „ Masseneinwanderung“ leben. Richtig ist, dass wir nach den Erfahrungen des 3. Reichs ein sehr liberales Asylrecht in Deutschland haben. Viele Hunderttausend Menschen haben im Laufe der Jahrzehnte in Deutschland zum Beispiel wegen politischer Verfolgung in Ihren Heimatländern eine Zuflucht auf Zeit gefunden. Daran darf und soll sich aus meiner Sicht auch nichts ändern.

Es ist aber wichtig, dass wir die Gründe des Flüchtlingsstroms aus afrikanischen Staaten zu bekämpfen. Dazu bedarf es einer Neugestaltung der Handelsbeziehungen der EU mit Afrikanischen Staaten, die gerade die Interessen der lokalen Wirtschaft in diesen afrikanischen Staaten stärker gewichtet.

Politiker der AfD machen mit dem Thema Familiennachzug und der Zahl von angeblich zwei Millionen Nachzüglern im Bundestagswahlkampf Stimmung. Das Auswärtige Amt hat auf Anfrage des ARD – Faktenfinders erklärt, dass man von 200 000 bis 300 000 Angehörigen ausgeht, die im Jahr 2018 aus Syrien und dem Irak nachziehen könnten. Auch diese Familienangehörigen haben nur ein Bleiberecht auf Zeit. Gleichzeitig wissen wir dass die Integration dieser Familien zu einem höheren Prozentsatz gelingt.



• Marian Wendt: Bei denjenigen, die nicht als Flüchtlinge anerkannt werden und nur subsidiär geschützt sind, wird nach einem Jahr geprüft, ob die Bedrohung im Herkunftsland fortbesteht. Somit werden Asylbewerber unser Land bald wieder verlassen müssen. In diesem Fall kann kein Familiennachzug erfolgen und ich will dies auch so fortsetzen. Ich bin für einen kontrollierten und damit sicheren Zuzug durch das Resettlement im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens und unterstütze die Initiativen des Pariser Flüchtlingsgipfels von Ende August, wonach Flüchtlinge künftig bereits in Afrika ihre Asylanträge stellen sollen. Darüber hinaus unterstütze ich insbesondere die Bekämpfung von Fluchtursachen durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Herkunftsstaaten, aber auch in Transitstaaten und Flüchtlingslagern. Durch eine effektive Grenzsicherung will ich illegale Schleusungen verhindern.



• Detlev Spangenberg: In einem Rechtsstaat darf es grundsätzlich keine unbegrenzte und ungesteuerte Masseneinwanderung geben. Auch sind unkontrollierte Grenzen mit einem eigenständigen, sicheren Staat nicht vereinbar. Wir brauchen einen echten und wirksamen Schutz aller EU-Außengrenzen und dazu wenigstens eine organisatorische Unterstützung für die EU-Grenzländer, vor allem Griechenland, Italien und Spanien. Außerdem, und hier könnte der Bundestag handeln: Wir benötigen dringend wieder einen Bundesgrenzschutz an den Grenzen und eine Aussetzung des Schengen-Abkommens, welches inzwischen eine Gefahr für die Sicherheit in ganz Europa bedeutet.

Der Familiennachzug ist von der Personenzahl und nach verschiedenen Kriterien so stark wie möglich zu begrenzen. Es muß klar sein, daß all diejenigen, deren Fluchtgrund wegfallen wird, mit ihren Familienangehörigen in ihr Heimatland zurückkehren müssen – ohne Wenn und Aber. Asylrecht oder subsidiärer Schutz darf nicht als Hintertür für eine illegitime Einwanderung mißbraucht werden.



• Jörg Bornack: Es gibt keine unbegrenzte Masseneinwanderung. Die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen ist im Vergleich zu 2015 deutlich geringer. Ich halte die Beschränkung des Familienachzuges für falsch. Integration kann nur gelingen, wenn die Menschen hier vor Ort auch eine soziale Bindung haben. Dafür ist es essenziell, dass sie nicht von ihrer Familie getrennt sind.

(6) Was würden Sie tun, um Parallelgesellschaften zu verhindern bzw. schon bestehende Parallelgesellschaften aufzulösen?

• Rüdiger Kleinke: Parallelgesellschaften löst man mit Integration im Arbeitsmarkt auf. Ich plädiere dafür, dass Empfänger von staatlichen Sozialleistungen im Gegenzug gemeinnützige Arbeit verrichten sollen. Außerdem sollen Flüchtlinge verpflichtet werden, an mehr Sprach- und Integrationskursen teilzunehmen. Verweigerung soll sanktioniert werden. Wer sich nicht integrieren will, muss schnellstmöglich abgeschoben werden.



• Susanna Karawanskij: Die Bundesregierung hat keine Voraussetzungen für eine gute Integration geschaffen und betreibt stattdessen weiter eine Politik der Abschottung, der Skepsis gegenüber Einwanderern, Geflüchteten und Menschen nichtdeutscher Herkunft. Mit Stimmungsmache simuliert sie Handlungsfähigkeit. Gegen die Krise auf dem Wohnungsmarkt und den Verfall der sozialen Infrastruktur bleibt die Regierung untätig. In der Parallelgesellschaft der Reichen und Steuerflüchtlinge ist das egal: Auf eine öffentliche Infrastruktur und soziale Rechte ist man hier nicht angewiesen. DIE LINKE hingegen kämpft für gleiche Rechte und eine soziale Offensive für alle. DIE LINKE steht an der Seite aller, die für Bewegungsfreiheit, Grundrechte und soziale Gerechtigkeit für alle einstehen. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Wir wollen die solidarische Einwanderungsgesellschaft gestalten. Wir setzen dabei auf ein inklusives "Wir, die hier leben". Das ist vielfach bereits gelebte Praxis in Kommunen, in der Arbeit und der Freizeit, in Gewerkschaften genauso wie in Sportvereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen.



• Christoph Waitz: a) Den Deutschunterricht für Flüchtlinge intensivieren.

b) Die Schulzeit intensiver dazu nutzen Vorurteile und Ängste abzubauen.



• Marian Wendt: Von allen Menschen in Deutschland erwarte ich, ganz gleich ob mit oder ohne Migrationshintergrund, die Achtung des Grundgesetzes und der Gesetze. Hiervon wird es auch künftig keine Ausnahmen geben. Es ist in beiderseitigem Interesse, dass Integration stattfindet und gelingt. So werden wir das Entstehen von Parallelgesellschaften und von Multi-Kulti verhindern. Hierfür folge ich dem Ansatz des Forderns und Förderns. Dazu strebe ich den Abschluss von verbindlichen Integrationsvereinbarungen an. Auch mit dem Integrationsgesetz von 2016 hat die CDU dafür die Voraussetzung geschaffen. Wir haben die Sprach- und Integrationskurse ausgeweitet und Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. Für mich ist klar, wer sich nicht integriert will, indem er z.B. Sprach- und Ausbildungskurse nicht abschließt und angebotene Arbeit verweigert, muss unser Land verlassen.



• Detlev Spangenberg: Parallelgesellschaften sind in Westdeutschland seit Jahrzehnten häufig anzutreffen, aber etablieren sich auch zunehmend in Mitteldeutschland. Dies ist in einem demokratisch-freiheitlichen Rechtsstaat keinesfalls zu dulden, denn es bedeuten eine Verdrängung der einheimischen Deutschen in bestimmten Bereichen und Untergrabung unseres Rechts- und Wertegefüges. Parallelgesellschaften können schon jetzt nur unter größtem Bemühen aufgelöst werden. Treibende Kräfte in diesen sind meist Moscheegemeinden, Imame, dubiose Vereine, sogenannte islamische Friedensrichter, Koranschulen oder große Familienclans, an die man sich bislang nicht ernstlich heranwagt; hier gilt es anzusetzen. Außerdem wären Abschiebungen, Inhaftierungen oder Ausweisungen von kriminellen Nicht-Deutschen oder islamischen Extremisten, wie jetzt in den Niederlanden angewandt, weitere Mittel, die genutzt werden müßten. Justiz und Polizei sind hier zu stärken und massiv zu unterstützen. Vor allem ist die Zahl von Menschen aus anderen Kulturkreisen per se so gering wie möglich zu halten; Wohnsitzauflagen für Asylbewerber wie auch Asylberechtigte sollten erörtert werden. Der politische Wille zu den nötigen Maßnahmen ist bei den etablierten Parteien nicht zu erkennen.



•Jörg Bornack: Der beste Weg, um Parallelgesellschaften zu verhindern ist, Menschen eine Perspektive zu bieten. Dafür braucht es das Erlernen der deutschen Sprache und die Möglichkeit einer Ausbildung. Beides müssen wir stärker fördern. Auch durch die Steuerung des sozialen Wohnungsbaus wollen wir sicherstellen, dass nicht ganze Stadtteil entstehen, in denen Menschen mit Migrationshintergrund leben, sondern eine gute Mischung in den Stadtteilen entsteht.



7. Sind Sie für eine Obergrenze für die Aufnahme von „Flüchtlingen“ und in welcher Höhe soll diese Grenze sein, damit eine gute Integration unter einer deutschen Leitkultur erfolgen kann und wie stellen sie sich die Integration in die deutsche Gesellschaft vor, damit wir uns auch noch in 50 Jahren als Deutsche in diesem Land nach unserer Tradition wohlfühlen können?



• Rüdiger Kleinke: Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, gern nach kanadischem Vorbild. Die CDU blockiert das Vorhaben. Die SPD fordert es seit vielen Jahren. Einer Obergrenze für Zuwanderung aus wirtschaftlichen Gründen wäre in einem solchen Gesetz geregelt. Außerdem wird dort festgeschrieben, welche Kriterien Zuwanderer erfüllen müssen. Zum Beispiel Sprachkenntnisse oder das klare Bekenntnis zum Grundgesetz. Asyl und Einwanderung sind endlich voneinander zu trennen.

• Susanna Karawanskij: Wir sehen Integration als Aufgabe der gesamten Gesellschaft: Damit sie nicht auseinanderdriftet, müssen Strukturen der Beteiligung und des Zusammenhalts geschaffen werden. Integration ist keine Bringschuld der Einzelnen. Die Integration einer demokratischen Gesellschaft schließt das Recht auf unterschiedliche Lebensentwürfe ein. Eine Integration, die auf einem System von bürokratischen und juristischen Schikanen aufbaut und diskriminiert, ist keine.

Eine funktionierende Demokratie braucht gleiche politische und soziale Rechte für alle, die hier leben. Migrantinnen und Migranten und Geflüchtete müssen frühzeitig Zugang zu Integrations- und Sprachkursen erhalten, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Dafür müssen Sprachkurse in ausreichender Zahl angeboten werden. Niedrigschwellige Angebote, wie z.B. In Bibliotheken, oder Hausaufgabenhilfe in Vereinen, insbesondere für Frauen und Mädchen müssen ausgebaut werden, da sie die Trägerinnen von Familientraditionen sind bzw. sein werden. Wir werden ein flächendeckendes Programm auflegen, um Frauen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gute Bildung für alle! Es braucht schnelle Maßnahmen, um zusätzliche Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte auszubilden und einzustellen. Die Schulpflicht muss für alle Kinder bundesweit und unabhängig vom Aufenthaltsstatus gelten. Dabei wollen wir alle Bildungsangebote flexibel an längeren Verweildauern ausrichten. Angebote des Erwerbs von Qualifikationen für die Berufsausbildung dürfen nicht an Altersgrenzen gebunden sein. Grundsätzlich habe ich ein humanistisches Weltbild und setze mich für einen solidarischen Umgang mit allen Menschen ein. Integration und Gesellschaft als Solches befinden sich immer im Prozess.

Christoph Waitz: Deutschland kann nicht beliebig vielen Menschen aus aller Welt eine Heimat auf Zeit sein. Den Menschen die zu uns kommen können wir aber bei guter Integration Verständnis für unsere Werte vermitteln und damit auch positive Entwicklungen nach Ihrer Rückkehr in Ihre Heimatländer anstoßen. Deutschland ist seit dem 2. Weltkrieg einer Vielzahl an zusätzlichen kulturellen Einflüssen ausgesetzt. Viele dieser Einflüsse haben unser tägliches Leben bereichert. Es ist sicher wichtig, dass wir unsere Traditionen hochhalten und pflegen. Wir werden uns aber auch in kommenden Jahrzehnten kulturell weiter entwickeln und verändern.

Marian Wendt: Eine Festlegung auf eine konkrete Zahl, eine „Obergrenze“ für Opfer von Krieg- und Vertreibung (Aslyrecht) hilft wenig weiter. Die Einhaltung der zuletzt von uns deutlich verschärften Asylgesetze, eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU, die Durchsetzung der Abschiebungen und nicht zuletzt eine effektive Grenzsicherung sind meine Prioritäten. Der Fortbestand unserer Leitkultur, verstanden als eine Rahmenkultur, also die Wahrung unserer Identität und Kultur und ihre Weitergabe an zukünftige Generationen, hängen von jedem von uns ab. Nicht ein starker Islam und fromme Muslime, sondern leere Kirchen und unsere eigene Indifferenz zu unseren Traditionen machen mir Sorgen. Im Zuge eines Zuwanderungsteuerungsgesetzes werde ich mich aber für eine flexible Obergrenze für Arbeitsmigranten einsetzen.

Detlev Spangenberg: Nein, eine Obergrenze, wie vonseiten der CSU vertreten, ist nicht richtig. Will man einem Rechtsstaate gemäß einen ehrlichen Schutz für tatsächlich Verfolgte bieten, so muß für jeden Antragsteller die gleiche Möglichkeit gelten. Will man die Zahlen von „einreisenden Flüchtlingen“ bzw. der Asylantragsteller reduzieren, gilt es zum einen keine Bargeldleistungen für Asylbewerber und Asylberechtigte auszureichen, abgelehnte oder kriminelle Asylbewerber unmittelbar abzuschieben und nötigenfalls auch für längere Zeit in Abschiebehaft zu nehmen, Familiennachzug einzudämmen. Die Liste der sicheren Herkunftsländer sollte nach bestem Wissen und Gewissen erweitert werden; eine Einreise aus diesen Ländern, mit der Absicht um Asyl zu begehren, darf nicht zur Prüfung zugelassen werden.

Nicht Zahlen alleine sind maßgeblich für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft, sondern auch die Herkunft und kulturelle Identität der hier lebenden Ausländer bzw. Flüchtlinge sind wesentlich. Integrationsanstrengungen von unserer Seite fruchten bei vielen nicht im Geringsten. Betrachtet man die demographische Zusammensetzung heute und blickt 50 Jahre in die Zukunft, ist schon jetzt die kritische Marke überschritten.

Jörg Bornack: Für Menschlichkeit und beim Schutz von Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, kann und darf es keine Obergrenze geben. Deutschland muss für eine humane, menschenrechtsorientierte und zudem gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik eintreten. Die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für unsere Gesellschaft. Sie kann nur gelingen, wenn die Flüchtlinge die deutsche Sprache lernen und sie die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen.

(8) Kindergelderhöhung, ja oder nein? Wem nutzt sie, den Kindern nicht? Essen und Trinken frei in den Schulen und Kindergärten wäre viel besser und effektiver, hilft den Kinder wirklich. Was denken Sie?

Rüdiger Kleinke: Das Kindergeld halte ich gegenwärtig für ausreichend. Geplante Erhöhungen besser in ein kostenfreies Schulessen zu investieren, findet meine Unterstützung.

Susanna Karawanskij: Jedes Kind ist uns gleich viel wert: Aktuell können wohlhabende Eltern für ihre Kinder einen höheren Betrag steuerlich geltend machen als Eltern mit geringerem Einkommen an Kindergeld bekommen. DIE LINKE will als Sofortmaßnahme das Kindergeld für alle Kinder auf 328 Euro erhöhen. In Gegenden mit besonders hohen Mieten wird das Kindergeld – wie die Kindergrundsicherung – im Bedarfsfall durch entsprechend regionalisiertes Wohngeld ergänzt. Alle Kinder sollen ferner täglich kostenloses, gesundes, warmes Essen erhalten, wie es in einigen Städten bereits praktiziert wird. Also: Kindergelderhöhung UND kostenfreie Schulspeisung helfen unseren Kindern.

Christoph Waitz: Es ist fraglich, ob Kindergeld das richtige Instrument der Familienförderung in Zukunft ist. Eine Fokussierung der Familienförderung auf sozial schwache und/ oder alleinerziehende Mütter und Väter könnte die Benachteiligung dieser Kinder in der Schule ausgleichen helfen. An zahlreichen Schwerpunktschulen gibt es schon heute ein kostenloses Frühstück, sowie Obst und Gemüse. Um auffällige Kinder besser zu erreichen sollten Befreiungen von der Hortgebühr möglich sein. Schule und Hort benötigen ein gemeinsames pädagogisches Konzept und eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung.

Marian Wendt: Die finanzielle Situation junger Familien will ich spürbar verbessern. Zusätzlich zur Einkommensteuersenkung von gut 15 Mrd. Euro bin ich dafür, den Kinderfreibetrag in zwei Schritten auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags anzuheben und das Kindergeld entsprechend zu erhöhen. In einem ersten Schritt planen wir in der CDU das Kindergeld um 25 Euro je Kind erhöhen. 300 Euro mehr pro Kind und Jahr sind ein starkes Signal. Gleichzeitig wird der Kinderfreibetrag überproportional erhöht. Eine dreiköpfige Familie würde dann z.B. erst ab einem Jahreseinkommen von 40 000 Euro Steuern zahlen. Zudem will ich Familien beim Wohneigentumserwerb unterstützen. Das von mir befürwortete Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro je Kind pro Jahr soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden. Darüber hinaus werde ich mich für Freibeträge für Erwachsene und Kinder u. a. bei der Grunderwerbsteuer einsetzen.

Detlev Spangenberg: Eine weitere, starke Kindergelderhöhung (alleine) erweist sich nicht als das richtige Mittel, um Familien tatsächlich zu unterstützen und Anreize für Familiengründung zu setzen oder die Zahl der Geburten zu erhöhen, wie die Vergangenheit zeigt. Direkte Förderung von Kindern, wie in dem Beispiel der Frage, kann ein sinnvoller Ansatz sein, neben anderen. Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag hat kostenloses Schulessen schon gefordert. Die Unterstützung für Kinder sollte nicht in den allgemeinen Haushalt der Familien fließen, sondern vorrangig durch Sachleistungen für Kinder gewährt werden.

Daneben ist eine deutliche Steuerentlastung für Familien bzw. auf Kinderprodukte zu befürworten: beispielsweise durch starke Einkommensteuerentlastung für Eltern, geringen Mehrwertsteuersatz auf Kinderprodukte. Auch eine weitergehende Besserstellung von Eltern bei der Rente wäre sinnvoll.

Jörg Bornack: Eine geringfügige Erhöhung des Kindergeldes nützt niemanden. Wir wollen daher zukünftig alle Kinder gleich gut, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern unterstützen und Familien entlasten. Kinderfreibetrag, Kindergeld, Kinderzuschlag und Kinderregelsatz wollen wir zu einer unbürokratischen Kindergrundsicherung zusammenführen, die besser als das bisherige Kindergeld ist.