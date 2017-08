Wahlmobil im Arzberger OMA

Wer den Wähler mit einer Infoveranstaltung zum Urnengang motivieren will, muss ihn auch erst mal dazu bringen, zur Info-Veranstaltung zu kommen. Kein leichtes Unterfangen am Samstag in Arzberg.

Arzberg. So klein Arzberg auch sein mag – auf der politischen Landkarte Sachsens steht hinter der ostelbischen Kommune ein dickes Ausrufezeichen: Die hier gemessene geringe Wahlbeteiligung bei Landtags- und Bundestagswahlen war der Grund, dass es Arzberg in eine Vielzahl von Medien schaffte. Um jener augenscheinlichen Politikverdrossenheit entgegenzutreten, hatten sich am Samstag mehrere junge Leute aus Leipzig im Mehrgenerationenhaus angesagt. Der Verein Wahlmobil 2017, in dem sich junge Frauen und Männer um die 20 Jahre engagieren, hat sich zum Ziel gesetzt, die Wähler zur Stimmabgabe zu motivieren. Erreichen will man dies durch Aufklärungsarbeit, zu der man freilich auch erst mal die Besucher motivieren muss. Schützenhilfe gab es hierbei vom Team des Mehrgenerationenhauses, das nicht nur für die Versorgung sorgte sondern auch noch die Blasmusik organisiert hatte...



„Wir wollen dem stetig wachsenden Populismus etwas entgegenhalten“, sagte Sophia Bader vom Verein Wahlmobil gegenüber der Torgauer Zeitung. Dazu zählten Information über die Ziele von Parteien, über das politische System der Bundesrepublik und Möglichkeiten, wie sich jeder einzelne neben dem Gang zur Wahlurne politisch beteiligen kann.



Die Problematik der Politikverdrossenheit versuchte Bürgermeister Holger Reinboth dann aber doch ein wenig zu relativieren: „Ich spüre täglich, wie groß das Interesse der Arzberger an der Kommunalpolitik ist.“ Diesen Elan mitzunehmen und auf die anstehende Bundestagswahl zu übertragen sei nun das große Ziel.



Stichwort Bundestagswahl: Am Nachmittag bot sich den Besuchern des OMA die Möglichkeit, aus erster Hand Informationen zu den hiesigen Kandidaten zu bekommen. Bei einem 90-minütigen Forum diskutierten die drei Bundestagskandidaten Rüdiger Kleinke (SPD), Detlev Spangenberg (AfD) und Christoph Waitz (FDP). Die Politiker sprachen vor einem runden Dutzend Zuhörern über Persönliches und philosophierten über eine Vielzahl aktueller Themen – von der Kommunalpolitik, über die Oppositionsrolle und die Flüchtlingsfrage bis hin zu den internationalen Bundeswehreinsätzen.



„Ich denke, es war insgesamt eine gelungene Veranstaltung, auch wenn sie mehr Bürger hätte anlocken sollen“, resümierte Bürgermeister Holger Reinboth, der sich beim Verein „Wahlmobil 2017“ für den Aktionstag bedankte.