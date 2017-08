Wahlmobil mit Zwischenstopp in Torgau

Torgau. In Arzberg waren es vor wenigen Tagen Blasmusik und Bratwürstchen, die Besucher zum Wahlmobil ans Mehrgenerationenhaus locken sollten. In Torgau sorgten junge Tänzer des Rock‘n‘Roll- und Tanzclubs „Ireen“ dafür, dass das Interesse an den Infoständen wenigstens am Nachmittag ein wenig zunahm.

Der Verein Wahlmobil 2017 machte am Samstag erneut in der Region Station. Vom Ostelbischen ging es dabei hinüber auf den Torgauer Marktplatz. Nach gut fünf Stunden zog Sophia Bader vom Verein ein eher durchwachsenes Fazit. „Es war ganz okay“, sagte die junge Frau, nachdem immer mal wieder vereinzelt Interessierte die mit Info-Plakaten behängten Leichtbauzelte aufgesucht hatten. Auffällig dabei: In vielen Fällen ging es den Besuchern gar nicht darum, selbst Informationen über Ziele der einzelnen Parteien zu erhaschen. Es hatte ganz und gar den Eindruck, als ob die Mitglieder des Wahlmobilvereins als Blitzableiter einer allgemeinen Unzufriedenheit herhielten. Ein Phänomen, das Bader nicht neu war. Allein schon deswegen, weil man ein offenes Ohr für die Probleme der Leute habe, sei der Einsatz ihrer Truppe vor der bevorstehenden Bundestagswahl mehr als gerechtfertigt.

Der Verein aus Leipzig hat sich zum Ziel gesetzt, in verschiedenen Regionen Deutschlands die Wähler vom Urnengang zu überzeugen. Erreichen will man dies durch Aufklärung – Aufklärung nicht nur über einzelne Wahlprogramme sondern auch über Möglichkeiten, wie Bürger über die Wahl hinaus politisch Einfluss nehmen können.

Nach der Bundestagswahl am 24. September werde sich der Verein nach Angabe Baders dann wohl auf die nächsten Landtagswahlen konzentrieren.