In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, besprühten unbekannte Täter sechs Wahlplakate der Partei „DIE LINKE“ mit Hakenkreuzen.

Sitzenroda. Die Plakate waren am Ortseingang und Ausgang an der S 24 in einer Höhe von drei bis vier Metern angebracht. Die Plakate wurden durch die Beamten sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21, 04860 Torgau, Tel. (03421) 756-100 zu melden.